Doctor Strange in the Multiverse of Madness Offizieller Trailer

Nach dem zuvor veröffentlichten Teaser aus Spider-Man No Way Home folgte nun ein offizieller Doctor Strange in the Multiverse of Madness Trailer. Dieser bietet tiefere Einblicke in die Handlung und macht uns mit neuen Figuren bekannt.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Infos

Der zweite Teil des mächtigsten Marvel Zauberers schafft eine Brücke zwischen dem kürzlich angelaufenen Spielfilm Spider-Man No Way Home und der Disney Plus Serie What If….

Der Zauber, welcher Peters Freunde vergessen lassen sollte, dass er Spider-Man ist, ging nach hinten los und löste somit einen Riss im Multiversum aus. Schon zuvor hatte in What If… Strange Supreme sich mit dem Multiverse vertraut gemacht und steht nun seinem Spiegelbild gegenüber. Um das Chaos in Griff zu halten oder gar eine Lösung zu finden, bittet er Wanda um Hilfe.

Des Weiteren taucht auch Mordo wieder auf, der schon im ersten Teil noch eine Rechnung mit Stephen offen hat. Aus den jeweiligen Trailern in englisch und deutsch dürfen wir annehmen, dass Strange von ihm zu einer Figur gebracht wird, welche von Patrick Stewart (Charles Xavier X-Men) verkörpert wird. Dass er zu seiner Rolle zurückfindet, bestätigte bereits Kevin Feige. Dies wäre neben Quicksilver (Evan Peters) in WandaVision bereits der zweite bekannte X-Men Auftritt im MCU.

Zuletzt wäre da noch Schauspielerin Xochitl Gomez. Sie wird zukünftig die frische Heldin America Chavez spielen. Wie auch in Spider-Man No Way Home haben wir also jede Menge Charaktere und Handlung. Wir dürfen gespannt sein, ob sich dies alles in den üblichen 2 1/2 Stunden Laufzeit unterbringen lässt. Kinostart ist der 04. Mai 2022.

Hier ist der offizielle Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

