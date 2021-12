Game Pass Dezember 2021 – Bereit für den Ring?

Die Präsenz des Weltraums ist mit Xbox Game Pass Dezember 2021 nicht zu verpassen. In Among Us verbreitet ein Serienkiller auf dem Deck Angst und Schrecken, aber für die meisten geht es sicher Richtung Halo Ring. Eine Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft ist für die aufgelisteten Vorteile erforderlich. Die ersten 3 Monate gibt es aktuell für nur 1€!

Xbox Game Pass Dezember 2021 Konsole

Jetzt verfügbar:

Before We Leave

Generation Zero

Mind Scanners

Ab 02. Dezember:

ANVIL

Archvale

Final Fantasy XIII-2

Lawn Mowing Simulator

Rubber Bandits

Stardew Valley

Warhammer 40,000: Battlesector

Ab 07. Dezember:

Space Warlord Organ Trading Simulator

Ab 08. Dezember:

Halo Infinite

Ab 09. Dezember:

One Piece Pirate Warriors 4

Ab 14. Dezember:

Aliens: Fireteam Elite

Among Us

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. Dezember:

Beholder

The Dark Pictures: Man of Medan

Wilmot’s Warehouse

Unto The End

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

> Die Nachzügler aus Ende November.

So viel betrügerischer Spaß mit Among Us.

