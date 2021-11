Games with Gold Dezember 2021 überlässt euch die Wahl. Seid ihr die Richtigen für die Rolle eines Diktators in Tropico 5 – Penultimate Edition oder eher der Flüchtige Insasse in The Escapists 2. Für die 360 gibt es die Titel Orcs Must Die! und Insanely Twisted Shadow Planet.

Games with Gold Dezember 2021 – Xbox Series X, S und Xbox One

The Escapists 2 verfügbar vom 1. bis zum 31. Dezember.

Schließt euch mit bis zu drei Freunden zusammen und formt gemeinsam ein Team von Meister-Ausbrecher und -innen. Zusammen stellt ihr euch der Herausforderung, aus berüchtigten Gefängnissen zu entkommen. Folgt den Regeln, geht unauffälligen Routinen nach und plant parallel den spektakulärsten Gefängnisausbruch aller Zeiten.

Tropico 5 – Penultimate Edition verfügbar vom 16. Dezember bis zum 15. Januar.

Ihr lenkt die Geschicke einer tropischen Insel als politischer Anführer. In der Penultimate Edition habt ihr mit den Addons The Big Cheese und Hostile Takeover alle Werkzeuge an der Hand, um die Wirtschaft blühen zu lassen oder die Herrschaft über euer Land an euch zu reißen. Ihr beginnt in der frühen Kolonialzeit und führt eure Untertanen bis in das 21. Jahrhundert. Plant die Handelsrouten, nutzt neue Technologien und werdet von den Untertanen als Legende verehrt.

Games with Gold Dezember 2021 – Xbox 360

Orcs Must Die! verfügbar vom 1. bis zum 15. Dezember.

Als mächtiger Kriegsmagier verteidigt ihr in dieser Mischung aus Fantasy- und Strategie-Titel eine wichtige Festung gegen die einfallenden Horden der Orks. Neben eurem magischen Talent nutzt ihr verheerende Waffen und tödliche Fallen. Alles ist erlaubt – Hauptsache die Einheiten der Orks werden auf möglichst spektakuläre Weise attackiert.

Insanely Twisted Shadow Planet verfügbar vom 16. bis zum 31. Dezember.

In dem kultigen Action-Abenteuer Insanely Twisted Shadow Planet erkundet ihr obskure außerirdische Welten, die mit einem atmosphärischen 2D-Look überzeugen. Begebt euch auf eine ungewisse und gefährliche Reise zum Zentrum des mysteriösen Shadow Planet, während ihr knifflige Puzzles löst und gefährliche Kreaturen bekämpft. Könnt ihr eure Heimatwelt retten?

Ankündigungsvideo zu Games with Gold im Dezember 2021.



