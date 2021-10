Game Pass Oktober 2021 Part 2 – Nicht von dieser Welt

Xbox Game Pass Oktober 2021 Teil 2 läutet die zweite Monatshälfte ein. Eine Menge toller Spiele warten auf alle Ultimate Mitglieder. Mit der Ultimate Mitgliedschaft habt ihr unteranderem die Chance auf eine Spielevorschau von Everspace 2 auf dem PC.

Xbox Game Pass Oktober 2021 Konsole

Jetzt verfügbar:

Into the Pit

Ab 21. Oktober:

Dragon Ball FighterZ

Echo Generation

Ab 28. Oktober:

Alan Wake’s American Nightmare

Backbone

Bassmaster Fishing 2022

Nongunz: Doppelganger Edition

The Forgotten City

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 31. Oktober:

Carto

Celeste

Eastshade

Five Nights at Freddy’s

Knights & Bikes

Unruly Heroes

Xbox-Jubiläum: Drei Monate voll fantastischer Spiele-Releases im Xbox Game Pass

Wenige Wochen vor dem 20. Geburtstag von Xbox im November beginnen die Feierlichkeiten mit einer dreimonatigen Serie großartiger Spiele-Releases. In den nächsten drei Monaten erwarten euch Titel wie Age of Empires IV, Forza Horizon 5, die Microsoft Flight Simulator Game of The Year Edition sowie viele weitere Titel, die ihr ab Tag 1 auch im Xbox Game Pass spielt.

> Weitere Titel aus diesem Monat.

Ein Trailer zum Dragon Ball FighterZ Prügler.



Die Spiele für PC findet ihr auf der nächsten Seite.