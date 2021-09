Sonic Colors: Ultimate – Probleme auf der Switch

Sonic Colors: Ultimate hat Probleme auf der Switch. Vorbesteller der digitalen Version haben bereits seit dem 3. September Zugriff auf das Spiel. Während von Spielern anderer Systeme keine negativen Berichte zu finden sind, hatten sich am Wochenende Berichte von Switch-Spielern im Internet gehäuft. Über Twitter wurde insbesondere von Glitches und sonstigen Beeinträchtigungen, bis hin zu Epilepsie auslösenden Bildstörungen berichtet.

Zwar gibt es wohl ein paar Probleme, die SEGA beheben muss, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie sie mit gefakten Videos verbreitet wurden. Rund die Hälfte der verbreiteten Videos wurden mit einem experimentellen Nintendo Switch-Emulator erstellt. Vermutlich sogar um den Ruf des Spiels zu schädigen. Davon gehen derzeit die Entwickler jedenfalls aus. Einer der Twitter-User, der nicht unwesentlich an der Verbreitung der gefälschten Videos beteiligt war, hat zwischenzeitlich seinen Account gelöscht.

The guy who admitted to faking the Sonic Colors Ultimate glitches via Yuzu emulator deleted his account. This person knows that they are in serious trouble with law enforcement. pic.twitter.com/Fp50dzCTeU

— Simon LeVander Brock (@LeVanderBrock) September 5, 2021