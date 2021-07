KAZÉ Anime Nights 2021: Finales Programm und Termine

KAZÉ Anime Nights 2021 stellt mit dem koreanischen Body-Horror Beauty Water das Programm und die finalen Termine vor. Der Film läuft am 28. Dezember in ausgewählten Kinos an.

Beauty Water

Mithilfe des Beauty Waters kann man sein vermeintlich hässliches Äußeres in wahre Schönheit verwandeln. Dabei geht es nicht bloß um die Reduzierung von Pickeln oder Augenringen, sondern es lässt sich die gesamte Gesichtsstruktur wie Lehm völlig neu modellieren.

Yaeji ist vollkommen unzufrieden mit ihrem Äußeren. Ihr Selbstbewusstsein leidet unter den kontinuierlichen Attacken und Schmähungen ihres Umfelds. Als Ausgleich für ihre Frustration schreit sie ihre Mutter an und trollt andere im Internet. Doch eines Tages ändert sich alles: Sie erhält einen Karton mit Beauty Water, das sie sofort ausprobiert und ihr Gesicht neu „designt“. Doch damit nicht genug: Sofort wendet sie sich auch an einen Chirurgen von Beauty Water, der die Verwandlung in einen hübschen Schwan vollenden soll.

Von betörender Schönheit wie ein Model schafft sie nun den Sprung ins Showbusiness. Doch all das reicht ihr nicht – der Drang, immer schöner zu sein als alle anderen, führt unweigerlich in die Katastrophe…

Kosmetik verspricht immer, dass man schöner wird, aber was, wenn es wirklich ein Produkt gibt, das die gesamte Gesichtsstruktur verändern kann? Wird das Leben dadurch wirklich

besser? Beauty Water ist ein gesellschaftskritischer Body-Horror-Animationsfilm aus Südkorea, der auf einer Geschichte aus der Webtoon-Reihe Tales of the Unusual von Oh Sung-dae basiert. Der Film ist eine Abrechnung mit dem Schönheitswahn und zeigt, welche mentalen Auswirkungen dieser auf die Menschen und ihre Umgebung haben kann. Beauty Water ist ein ebenso nachdenkliches wie verstörendes Horror-Drama, das einen so schnell nicht wieder loslässt.

Beauty Water schließt am 28. Dezember die KAZÉ Anime Nights 2021 ab. Das Disc-Release folgt voraussichtlich im Februar 2022.

Programm der KAZÉ Anime Nights 2021:

Jetzt im Kino: Detektiv Conan – The Movie (24): Die scharlachrote Kugel.

Jetzt im Kino: My Hero Academia: Heroes Rising

10. August: Seven Days War

31. August: Lupin III.-Triple:

Lupin III.: Daisuke Jigens Grabstein, Goemon Ishikawa, der es Blut regnen lässt und Fujiko Mines Lüge

Lupin III.: Daisuke Jigens Grabstein, Goemon Ishikawa, der es Blut regnen lässt und Fujiko Mines Lüge 1. Oktober: Boys Love Special:

Ein Fremder am Strand

Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather (FSK 18)

Ein Fremder am Strand Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather (FSK 18) 28. Oktober: Lupin III.: THE FIRST

2. November: Millennium Actress (4k Remaster)

30. November: Josie, der Tiger und die Fische

28. Dezember: Beauty Water

Alle Filme laufen in der deutschen Synchronfassung in voraussichtlich über 200 Kinos in Deutschland und Österreich.

> Noch mehr zu den Vorstellungen.

Achtung: Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation kommt es weiterhin örtlich zu Abweichungen in den Terminen und Programmen. Eine aktuelle Übersicht über alle derzeit bestätigten Kinos und Spieltermine ist unter folgendem Link zu finden.

Quelle: KAZÉ PM