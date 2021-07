Game Pass Juli 2021 Part 2 – Ab in die Lüfte und egal wo!

Xbox Game Pass Juli 2021 möchte uns anscheinend in die Wolken entführen. Denn mit Battlefield V, dem Flight Simulator und Project Wingman gibt es zum Monatsende eine Reihe Flugspiele. Mit Game Pass Ultimate solltet ihr keine Flugangst haben.

Xbox Game Pass Juli 2021 Konsole

Jetzt verfügbar:

Cris Tales

Ab 22. Juli:

Atomicrops

Raji: An Ancient Epic

Last Stop

Ab 26. Juli:

Blinx: The Time Sweeper

Crimson Skies: High Road to Revenge

Ab 27. Juli:

Microsoft Flight Simulator

Ab 29. Juli:

Lethal League Blaze

Omno

The Ascent

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 31. Juli:

It Lurks Below

The Touryst

Undermine

Xbox Game Pass Quests

Die Xbox Game Pass Ultimate Quests im Juli steht ganz unter dem Zeichen 20 Jahre Xbox. Die aktuelle Übersicht der Quests findet ihr jederzeit in der Xbox Mobile App. Vergesst nicht, eure Juli-Quests abzuschließen und sie bis zum 2. August auf eurer Xbox Konsole oder der Xbox Game Pass Mobile App einzureichen.

Juli-Quests, die ihr heute noch abschließen könnt:

Halo: The Master Chief Collection (Ultimate – 50 Punkte): Spielt das Spiel.

Spielt das Spiel. Ryse: Son of Rome (50 Punkte) : Erzielt 35 Total Kills.

: Erzielt 35 Total Kills. Grounded (225 Punkte): Erreicht ein Achievement.

> Weitere Titel aus dem Monat.

Ready for take off in Microsoft Flight Simulator.



Die Spiele für Windows 10 findet ihr auf der nächsten Seite.