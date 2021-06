SHIN CHAN – Crash! – Film erstmals in Deutschland

SHIN CHAN – Crash! Königreich Kritzel und fast vier Helden lautet der 28. Film über den beliebten Frechdachs, der erstmals in Deutschland auf Blu-ray und DVD erscheint. Veröffentlicht hierzulande von polyband, die auch unteranderem die neue Staffel und diverse Pokémon Filme auf den deutschen Markt bringen.

Shin Chan – Crash! Handlung

In Aufruhr ist das Königreich namens Kritzel. Es fehlt an Kritzel Energie, welche das Königreich schweben lässt. Das liegt daran, dass die Kinder nicht mehr so viel kritzeln. Der Verteidigungsminister sieht die Lösung nur in der Eroberung der Erde. Er möchte die Kinder zwingen zu kritzeln. Die Prinzessin schafft es jedoch, dem Hofmaler auf die Erde zu schicken, um dem Auserwählten den Zauberstift zu überreichen.

Shin Chan ist natürlich der Held, auf den die Wahl fällt. Er zeichnet sich drei Begleiter und zusammen mit dem Jungen Yuma machen sie sich auf, die Erwachsenen zu befreien und die Kritzel Armee zu bezwingen.

Verfügbarkeit: 25. Juni 2021

Publisher: polyband

Format: DVD/Blu-ray

FSK: Ab 6 Jahren

Laufzeit: ca. 104 Minuten + Bonus

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras: Trailer, Clean Ending

Der 28. Shin Chan Kinofilm erscheint am 25.06.2021 auf Blu-ray und DVD.

Falls ihr von dem Vorschüler mit dem großen Mundwerk nicht genug haben könnt, die neuen Folgen gibt es auf insgesamt 4 Volumes durch polyband in ausgewählten Märkten.

Quelle: polyband PM