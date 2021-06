Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings – Offizieller Trailer

Marvel hat den ersten offiziellen Trailer zum baldigen MCU Film Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings veröffentlicht. Dieser beantwortet unter anderem einige Fragen, die der Teaser aufwarf und geht zudem auf die namensgebende Ringe ein.

Superkräfte treffen auf Kampfkunst

Es wird definitiv noch mystischer und geheimnisvoller als zuvor. Die Zehn Ringe sind seit ewigen Zeiten im Besitz der Familie von Shang-Chi. Der Held scheint von dem Weg seines Vaters nicht begeistert zu sein. Abgesehen davon, dass er Leute auf ihn gesetzt hat, um ihn zu töten. Glücklicherweise ist er ein perfekt ausgebildeter Kung Fu Kämpfer. In der Comic-Welt feierte er seinen ersten Auftritt 1973 und war schon damals ein Teil der Avengers.

Shang-Chi (gespielt von Simu Liu) ist der neuste Superhelden Film von Marvel unter dem Dach von Disney und sorgt mit seinem chinesischen Setting für frischen Wind. Jedoch ganz neu ist die Art Marvel Unterhaltung nicht. Bereits mit den Netflix-Serien Iron Fist Staffel 1 und 2 , sowie The Defenders vermischte das Filmuniversum Kampfkunst mit Superkräften.

Außerdem spielen mit Awkwafina als Katy und Bösewicht Razor Fist verkörpert von Florian Munteanu.

> Unser Bericht zum Teaser des Films.

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings startet am 2. September 2021.