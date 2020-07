Super Dragon Ball Heroes 2 – Manga Review

„Mechikabura plant, die sieben dunklen Dragon Balls einzusammeln und das Dunkle Dämonenreich wiederzuerwecken. Unter der Führung der Kaioshin der Zeit vereinen Trunks und die Zeitpatrouille all ihre Kräfte, um die Pläne zu vereiteln! Wird es ihnen gelingen? Der erste Teil der >>Mission: Dunkles Dämonenreich<< findet hier seinen Abschluss!“

Manga: Yoshitaka Nagayama

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (28.07.2020)

Preis: 6,50 Euro

Über Super Dragon Ball Heroes Mission: Dunkles Dämonenreich

Super Dragon Ball Heroes Band 2 Mission Dunkels Dämonenreich (Das Dunkle Dämonenreich erwacht zu neuem Leben) ist die Fortsetzung der Manga-Adaption der Super Dragon Ball Heroes Saga. Wie schon der erste Teil, ist das keine Geschichte von Akira Toriyama, sondern eine von den Machern (Dimps), die für die gleichnamige Videospielreihe verantwortlich sind. Unter anderem auch für die Videospiele Dragon Ball Xenoverse 1 und 2. Für diese Story wurde der Mangaka Yoshitaka Nagayama verpflichtet.

Inhalt

Die Dämonengötter sind immer noch auf ihrer Mission für den Meister des Dämonenreichs Mechikabura die dunklen Dragon Balls und Kämpfer zu sammeln. Um dies zu verhindern, schließen sich dem Team Goku und Vegeta noch mehr Kämpfer an. Dabei taucht sogar eine erwachsene Version von Gokus jüngsten auf, der es nicht einmal in der Super-Saga über das Teenageralter heraus geschafft hat. Ein weiterer rothaariger Sensenmann namens Chamel schließt sich der Gruppe an, welche jedoch seine eigenen Vorteile daraus zieht.

Wir kommen langsam dem Finale entgegen und die Dunklen Dragon Balls sind schon fast alle zusammen, damit Mechikabura den dunklen Shenlog rufen und sich seinen Wunsch erfüllen kann das Dunkle Dämonenreich wiederzuerwecken. Dazu werden verschiedene Orte und Zeitebenen besucht. Unter Ihnen sogar die Hölle aus Dragon Ball der Film mit den bunten Blasen im Hintergrund. Die Kulissen wechseln dabei rasant zwischen den Kapiteln und bieten abwechslungsreiche Kämpfe.

Nur mit sprichwörtlich vereinten Kräften können sie schlimmstes verhindern.

Die Hauptstory erstreckt sich auf 181 Seiten, eingeteilt in 6 Kapitel. Als Bonus gibt es noch eine Super Dragon Ball Heroes – Ultimate Charismamission!, die aus dem ersten Band bekannt ist. Der Manga kommt auf insgesamt 192 Seiten.

> Review zum ersten Band der Reihe.

Fazit

Super Dragon Ball Heroes ist zwar ein Arcade-Kartenspiel, der Manga dazu hat mit den Karten aber nichts zu tun. Vielmehr bekommen wir eine nette Zeitreise-Story aus dem Dragon Ball Universum mit allerlei bekannter Gesichter, Nebenfiguren und Bösewichten. Sehr cool sind ebenfalls die Auftritte der Krieger und Monster aus einigen Dragon Ball Filmen verpackt mit einem liebevollen Zeichenstil. Meine Meinung aus der ersten Review hat sich jedoch nicht geändert, was die Handlung angeht. Mir fehlt es etwas an Aufregung. Es sind auch ein paar Punkte hinzugekommen, die mir nicht gefielen, welche das erste Band nicht vorwies.

Die überzogen gezeichneten Kampfszenen seitens der Dämonengötter. Mit ihren ständigen Wirbel angriffen weiß man meist nicht was gerade im Bild abgeht, da nur irgendwelche Kreise und gezogene Tribals zu sehen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob es an Zeitmangel lag oder etwas anderem. Jedenfalls sind sie nicht so klar und nachvollziehbar wie im Vorgänger. Wenn es in den Schlachten hart auf hart kommt, dann hilft nur noch die Fusion. Allerdings wird davon reichlich oft gebrauch gemacht, sodass es sogar nervig wird und man sich fragt, warum niemand von den Gegnern schon früher eingreift und den Fusionstanz verhindert. Dies ist der letzte Band des Zweiteilers und ich denke mal, das mir die Leser beipflichten, wenn ich sage, dass das Ende leider etwas schwach war.

Super Dragon Ball Heroes Band 2 vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 6,50 Euro.

