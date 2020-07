Saison der Ankunft Verlängerung

Bungie wird die aktuelle Season 11 (Saison der Ankunft) in die Verlängerung schicken. Das liegt an der Verschiebung der bevorstehenden Erweiterung „Jenseits des Lichts“. Diese wird nun auf den 10. November 2020 verlegt. Damit haben Destiny 2 Spieler eine sehr lange Saison vor sich, aber Bungie verspricht mit Content die Community zu füttern, damit es nicht langweilig wird.

Saison der Ankunft 9. Juni – 10. November

Mit der zusätzlichen Zeit zwischen September und November hat Bungie vor, das Beste aus der plötzlich längeren Saison zu machen. Destiny Spieler sollten nicht enttäuscht sein, da die Zeit genutzt wird, eine tolle und spannende Erweiterung abzuliefern. Außerdem profitieren wir dadurch von folgenden Vorteilen:

Die Triumphmomente werden bis zum 10. November 2020 verlängert. Wird die Zeit knapp für ein paar der härteren Triumphe? Hier ist ein bisschen mehr Zeit, um sie abzuhaken.

Die Show muss weitergehen: Das Festival der Verlorenen wird jetzt in der Saison der Ankunft stattfinden und beginnt am 6. Oktober.

Wir planen einen Haufen Anpassungen an Ritual-Aktivitäten, auf die sich alle freuen können: Erhöhte Tapferkeit Erhöhte Ruchlosigkeit Erhöhte/r/s [VERTRAULICH] Ein paar zusätzliche Eisenbanner-Events zwischen September und November.

Und mehr …

Auszüge aus dem Blogeintrag:

„Als erstes Kapitel in einer neuen Trilogie an Erweiterungen ist „Jenseits des Lichts“ der Beginn einer neuen Ära von Destiny 2. Wir haben eine starke Geschichte zu erzählen sowie unglaubliche, neue Features und freuen uns darauf, wie Spieler sie erleben werden. Wie immer ist es unser Ziel, eine Erweiterung zu machen, die für unsere Fans so cool und unterhaltsam wie möglich ist. Zu diesem Zweck tun wir, was wir für das Spiel als am besten erachten und verschieben das Veröffentlichungsdatum.“

„Die vergangenen paar Monate waren eine Herausforderung und so wird es während dieser Pandemie weiterhin sein. Wir haben gelernt, Dinge auf neue Art miteinander zu erschaffen, indem wir voneinander räumlich getrennt arbeiten. Trotz dieser Hürden verpflichten wir uns nach wie vor dem gleichen Qualitätsniveau, das unsere Fans erwarten.“ – DeeJ

Trailer zum Season Pass 11.



Quelle: Bungie PM

Bildquelle: Bungie/Screenshot