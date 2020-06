Die Xbox (Beta) App für Windows 10 erhält Performance-Updates, die insbesondere auf das Feedback aus der Community zurückzuführen sind. Die Neuerungen umfassen sowohl die Optimierung der Leistung und Speichernutzung als auch den neuen Mod-Support.

Performance-Updates

Das neue Update optimiert die Performance der Xbox App, verbessert die Nutzererfahrung und erhöht die Geschwindigkeit der Downloads. Abhängig von der Region solltet ihr bereits jetzt Verbesserungen der Download-Geschwindigkeiten der Spiele feststellen. Darüber hinaus hat sich die Speichernutzung verringert. Mit dem neuen Update wird nur noch etwa ein Drittel des Speichers genutzt, welcher zuvor nötig war.

Mod-Support

Die Xbox App bietet ab sofort eine simple Funktion, Mods für ausgewählte Spiele zu installieren. Vorausgesetzt der Spielentwickler aktiviert diese. In dieser „Bring your own Mod Umgebung“ schaut ihr euch Mods von verschiedenen Mod-Seiten an, lädt die notwendigen Dateien herunter und aktiviert sie über die Xbox App.

Die folgenden Spiele aus dem Xbox Game Pass für PC (Beta) bieten ab sofort Mod-Unterstützung an:

DiRT Rallye 2.0

Landwirtschafts-Simulator 17

FTL: Faster Than Light

Into the Breach

MudRunner

> Game Pass Nachkömmlinge im Juni.

Das Portfolio der verfügbaren Titel wird stetig erweitert und gemeinsam mit Partnern umgesetzt. Weiterführende Informationen zu den neuen Mod-Einstellungen könnt ihr überdies im umfassenden FAQ nachlesen. Das neue Update erhaltet zudem ihr über diesen Link.



Quelle: Xbox PM