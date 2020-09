Old Boy – Flashback Manga Review

„Goto wird entführt und eingesperrt in einen fensterlosen Raum. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein Fernseher. Er weiß weder wer ihn gefangen hält, noch kennt er den Grund. Er weiß nur, dass er sich nicht in einem normalen Gefängnis befindet. Am Leben erhalten ihn intensives Körpertraining und chinesische Mahlzeiten, mit denen er durch eine Klappe versorgt wird. Nach zehn Jahren wird er freigelassen – ebenso unvermittelt wie er seiner Freiheit beraubt wurde. Wer waren seine Kidnapper? Warum wurde er so lange Zeit festgehalten? Wer hat versucht seine Identität zu zerstören? Goto sucht nach Antworten – und gerät mehr und mehr in die Abgründe seiner Vergangenheit…“ – Carlsen Old Boy Inhalt.

Manga: Garon Tsuchiya, Nobuaki Minegishi

Deu. Verlag: Carlsen Manga!

Preis: Je 12,00 €

Old Boy ist ein Drama/Thriller Manga von Garon Tsuchiya und Nobuaki Minegishi. Er wurde erstmal zwischen 1996 und 1998 im Futabasha Magazin „Weekly Manga Action“ veröffentlicht. 2003 folgte die erste Realverfilmung. 2013 schließlich sogar eine amerikanische Version mit Schauspieler Josh Brolin.

Inhalt

Old Boy erzählt die Geschichte von einem normalen Kerl namens Goto, der eines Tages entführt und in einen fensterlosen Raum eingesperrt wird. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist ein Fernseher. Den Grund für seine Gefangenschaft kennt er nicht und seine Zeit verbringt er überwiegend mit Körpertraining und dem immer wieder gleichen chinesischen Essen. Nach einem Jahrzehnt Gefangenschaft wird er endlich freigelassen, doch wer waren seine Entführer? Goto beschließt sich auf die Suche nach Antworten zu machen. In einem Restaurant lernt er die zierliche Eri kennen und sie freunden sich an.

Eri entwickelt Gefühle für Goto und möchte ihm bei seiner Suche helfen. Liebevoll nennt sie ihn immer „Alter Knabe“. Der erste Anhaltspunkt ist der Name des Restaurants, mit dem Essen er in seiner Gefangenschaft immer gefüttert wurde. Fortan klappern sie alle Restaurants namens „Blauer Drache“ ab, denn den Geschmack von Jahre langem gleichen Essen vergisst man nicht, so Goto. Der Gegenspieler beobachtet auch nach Entlassung sein Opfer weiterhin. Sogar Hinweise lässt er unserem Akteur zukommen und macht sich sogar kenntlich, denn für ihn ist dies ein großes Spiel. Das „Warum?“, „Wer?“, oder „Wieso?“ muss Goto als Aufgabe herausfinden.

Damit nimmt auch die dramatische Geschichte ihren Lauf, welche definitiv nichts für Kinder ist, denn seit auch gewarnt, dass der Weg den Goto bestreitet seine Spuren hinterlässt. Blut, Kampf und Sex spielen eine essenzielle Rolle in der Geschichte des entführten Mannes. Selbst der Sex und Nacktheit werden dargestellt und sind ab und an Teil der Geschichte. Für den Entführer ist dies ein Spiel und Goto muss die Antworten finden, damit auch nicht sein Kumpel oder Eri blutige Opfer der Geschichte werden. Zudem überrascht der Handlungsverlauf, wenn zuvor einem nur der Film bekannt war. Denn hier tun sich neue Wege auf und der Grund für Gotos Strafe ist eine ganz andere.

Über Old Boy

Erst vor kurzem habe ich Old Boy (2003) mit Choi Min-sik in der Rolle des entführten Oh Dae-su geschaut. In der südkoreanischen Filmadaption weichen die Namen ebenso ab, wie die Handlung. In meiner limitierten Film Collection war der vermeintlich erste Band der vierteiligen Old Boy Reihe vom Carlsen Manga! Verlag enthalten. Also wurde es Zeit für eine Flashback Review zu diesem Retro Manga zu machen.

Als das Paket mit den Bändern ankam, war ich erstmal überrascht über die breite der Bänder 2 bis 4. In meiner Collectors Edition steckte anscheinend eine Leseprobe, welche nur die ersten 9 Kapitel besaß. Auf dem Bild seht ihr auch die Breite im Vergleich. Die Old Boy Mangas mit den über 400 Seiten kommen einem massiven Manga nahe. Dies verspricht auch vorweg über die Filmadaption geschichtlich hinauszugehen. Mehr Charaktere, Handlungsverlauf und Tiefgang erwarten den Leser. Die Mangas kommen außerdem mit coolen Motiven auf den Covern daher, die den eher ruhigen alten Knaben zeigen. Egal ob mit Zigarette, Whisky Glas oder seiner neuen Liebe Eri in den Armen.

Fazit

Old Boy ist so ein Manga, welchen ich regelrecht verschlungen habe. Ich war schon nach wenigen Stunden durch, aber mein Wochenende dank guter Unterhaltung gerettet. Der Manga verspricht dieselbe Spannung und detektivischen Flair, wie im Film von 2003. Die Handlung bewegt sich überwiegend Abends in der schillernden Stadt Tokyos, denn unsere Hauptfigur schläft tagsüber in einer kleinen Kneipe seines alten Kollegen aus früheren Tagen. Dadurch wird auch eine finstere Atmosphäre geschaffen.

Beim Lesen stößt man gleich auf mehrere Dialog-freie Seiten. In denen haben sich die Mangakas Garon Tsuchiya und Nobuaki Minegishi richtig ausgetobt und größte Mühe gegeben dem Leser atemberaubende Bilder zu liefern. Die Detailreiche Stadt im Abendlicht und die Mimik der Gesichter sprechen für sich selbst und tragen zur Geschichte bei. Erwartet jedoch nicht dasselbe Ende oder denselben Grund weshalb der Gegenspieler einen so großen Hass auf Goto verspürt. Dieser ist leider nicht so schockierend wie in der Filmadaption und während man auf den letzten Kapiteln sehnsüchtig nach der Auflösung wartet, kommt das Ende am Ende ziemlich abrupt.

Der Preis von 12,00 für 400 Seiten ist zwar nicht der günstigste, wenn man ihn mit gleicher Seitenanzahl mit anderen Mangas vergleicht. Dennoch eine klare Kaufempfehlung von mir!

Bildquelle: Garon Tsuchiya, Nobuaki Minegishi/ Futabasha Publishers Co. Ltd/ Carlsen