Das Spiel New Pokémon Snap für die Nintendo Switch wurde von seinem Vorgänger inspiriert, der 1999 für Nintendo 64 veröffentlicht wurde. In diesem brandneuen Spiel begeben sich Trainer auf Abenteuerreisen auf unbekannten Inseln, die sich durch ausgeprägte Natur wie Strände und Dschungel auszeichnen. Auf diesen wohnen die verschiedenen Pokémon und können in ihrem natürlichen Lebensraum erforscht werden. Trainer machen Fotos, um im Spiel ihren eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen, während sie neue, noch nie zuvor gesehene Ausdrucksformen und Verhaltensweisen von Pokémon entdecken.

New Pokémon Snap für Switch

In New Pokémon Snap wird es Strände, Dschungle und vieles mehr zum Erkunden geben. Die kleinen Taschenmonster können Trainer mit noch nie zuvor gesehenen Ausdrucksformen und Verhaltensweisen fotografieren.

Das Spiel ist jedoch kein Nachfolger des N64 Klassikers oder ein Remake. Viel mehr handelt es sich um ein komplett neuen Teil, welcher die Elemente und Grundlagen des Vorgängers nutzt. So fährt ihr beispielsweise während der Foto-Session erneut in einem selbstfahrenden Gefährt. Außerdem gibt es durch die vielen Rätsel einen hohen Wiederspielwert, um gleich mehrere Fahrten zu machen. Hinzukommen die mittlerweile über 800 Pokémon. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es alle in das Spiel geschafft haben.

Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es nicht, aber es wird noch von diesem Jahr ausgegangen. Hier geht es zur offiziellen Homepage.

Den Trailer seht ihr hier.



Quelle: Pokémon PM