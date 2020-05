Minecraft Dungeons – „Kinder Diablo“ jetzt verfügbar

Mit der weltweiten Veröffentlichung von Minecraft Dungeons erkundet ihr ab sofort eine neue Welt des Minecraft-Universums im Xbox Game Pass Ultimate, auf Xbox One und Windows 10 PC. Darüber hinaus ist der Dungeon-Crawler ab Release für Nintendo Switch und PlayStation 4 verfügbar.

Minecraft Dungeons Standard oder Hero Edition

Startet euer Abenteuer mit der Standard Edition (19,99 Euro / 20,50 Schweizer Franken) oder erlebe mit der Hero Edition (29,99 Euro / 31,00 Schweizer Franken) zusätzliche Vorteile. In der Hero Edition warten auf euch ein Helden-Cape, zwei extra Skins, ein Huhn als Haustier sowie zwei zukünftige DLC-Pakete.

In der Hero Edition sind die ersten beiden DLC-Packs enthalten, die Minecraft Dungeons bald um weitere Abenteuer und Herausforderungen erweitern. Mit der ersten DLC-Erweiterung Jungle Awakens begebt ihr euch beispielsweise auf einen Trip in die Tiefen des Dschungels. Dort findet ihr neue Waffen, Rüstungen und Artefakte. Darüber hinaus arbeitet das Team bereits intensiv an weiteren DLCs und Updates.

Dungeon-Crawler im Minecraft-Universum

Das Spiel orientiert sich an klassischen Dungeon-Crawlern und bietet spannende Abenteuer für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Dabei besticht der brandneue Titel neben dem Solo-Modus vor allem durch seine vielfältigen Multiplayer-Optionen. Egal, ob Online-Koop oder lokaler Multiplayer. Spielt mit bis zu drei weiteren Freunden und entdecke die schier unendliche Welt der Dungeons.

Außerdem ist der Titel ab Release-Tag mit der Xbox Game Pass-Mitgliedschaft sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC verfügbar. Sichert euch den ersten Monat für nur 1 Euro und spart zusätzlich bis zu 10 Prozent auf weitere Minecraft Dungeons DLCs und Add-ons. Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate erhalten zudem alle Vorteile von Xbox Live Gold und Zugang zu über 100 Spielen auf Konsole und PC.

Tipp der Redaktion, Daniel

Ich habe bereits die ersten 5 Stunden in das Spiel investiert. Zu meinem Glück habe ich mit einem Kumpel eine gute Zeit erwischt und wir konnten ohne Probleme die ersten Dungeons durchkloppen. Die jeweiligen Level lassen sich beliebig oft neu starten mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad je nach Wunsch und Team-Stärke. Am gestrigen Abend kam es jedoch zu Problemen mit den Servern, was wohl dem Ansturm durch Game Pass zu verschulden ist.

Der Trailer zu Minecraft Dungeons.



Quelle: Xbox PM