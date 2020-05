Wenn man auf Mangas, Animes oder Prügelspiele steht, dann kommt man an einer Marke nicht herum. Dragon Ball. Der Kult Shonen von Akira Toriyama begeistert Fans weltweit von jung bis alt. Bereits 1984 gab es die Erstpublikation. Es folgten Comics, Filme, Videospiele, Süßigkeiten und vieles mehr. Mit über 386 Millionen verkaufter Exemplare ist Dragon Ball der zweit-meistverkaufte Manga aller Zeiten (Quelle: Wikipedia). Mit Dragon Ball Massiv kann man die Geschichte zu Goku und seinen Freunden nachholen. Band 1 mit den ersten drei Abenteuer gibt es zum Einstieg für nur 5 Euro.

Dragon Ball Massiv Beschreibung

Alles fing an mit den 42 Bändern der Dragon Ball Saga, welche auch die spätere „Z-Saga“ beinhaltet. Carlsen veröffentlicht nun in knapp 8-Wochen Intervallen die Dragon Ball Massiv Ausgaben. Diese erzählen auf je 500 Seiten die komplette Geschichte. In jedem Massiv stecken 3 Bände der originalen Manga-Reihe. Lediglich das Schlusswort der einzelnen Bänder innerhalb des massiven Buches wurde umgeschrieben. An den Stellen, an den es hieß: „Im nächsten Band geht es weiter.“, ist dort zu lesen: „Auf der nächsten Seite geht es weiter.“. Die Inhaltsangabe bietet eine komplette Auflistung aller Kapitel der enthaltenden Mangas. Jedoch ohne die Trennung der einzelnen Bücher. Über eine Trennung der Kapitel, sowie eine Zwischenseite mit dem Bild-Cover hätten sich Fans sicher gefreut.

Es mag vielleicht an meiner alten Sammlung liegen, jedoch ist das Papier, dass für den Druck verwendet wurde viel leichter und weißer. Dadurch ist das Schwarz auch viel kräftiger und satter. Die Seiten früherer Dragon Ball Mangas hatten einen leichten Gelbton. Die Cover haben schöne Motive, die fast immer zur aktuellen Story des Buches passen. Bei Band 5 ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass eine Figur auf dem Cover landete, welche im Verlauf noch gar nicht auftaucht. Auf das damalige fortlaufende Shenlong Bild am Buchrücken wurde bei Dragon Ball Massiv verzichtet.

Dragon Ball Geschichte

In Dragon Ball geht es noch anfänglich um die geheimnisvollen Drachen Kugeln. Mit diesen lässt sich ein mysteriöser Drache rufen, welcher dann einem ein Wunsch erfüllt. Son-Goku hat einen der sieben Kugeln, den er von seinem Großvater Son-Gohan erhalten hat. Schon früh lernt er die junge Bulma kennen, welche mithilfe eines Radars auf der Suche nach den besagten Kugeln ist.

Bald darauf tauchen weitere Protagonisten auf, die ihre Hände nach den Kugeln ausstrecken. Die meisten davon Wünschen sich Macht und Reichtum. So beginnt die Geschichte des großen Kämpfers Goku, der gar nicht so sterblich ist, wie er erscheint.

Wer sich von der DB Geschichte entführen lässt, wird ganz schnell süchtig danach. Ständig gibt es etwas Neues zu erleben und die Hintergründe der Figuren bauen sich stetig weiter aus. Sogar der Schöpfer der Dragon Balls Gott bekommt Besuch von Son-Goku. Wir erfahren auch, dass es noch mehr Dragon Balls gibt auf allen möglichen Planeten in der Galaxie und weitaus stärkere und noch teuflischere Widersacher.

Und dann wäre da noch die Sache mit den Saiyajins…