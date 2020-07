Game Pass Juli 2020 im Überblick

Xbox Game Pass Juli 2020 bekommt ordentlichen Zuwachs für Konsole und PC. Freunde des Ödlands dürfen nun die Welt von Fallout 76 erkunden. Mitglieder des Abonnements von Microsoft dürfen außerdem auf dem Windows 10 PC den Schläger schwingen in Out of the Park Baseball 21. Weitere Spiele haben wir, wie immer, für euch hier gelistet.

Xbox Game Pass Juli 2020 Konsole

Ab 1. Juli:

Fallout 76

Ab 9. Juli:

Soulcalibur VI

CrossCode

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. Juli:

Blazing Chrome

Dead Rising 4

Metal Gear Solid V

Fallout 76 Summer Updates Trailer.



Juli Titel für PC auf der nächsten Seite.