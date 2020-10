Egmont Manga – Neuheiten im Überblick

Egmont Manga hat zwei neue spannende Mangas im Sortiment. Dazu gehören Chainsaw Man und More Than A Doll. Ein abgedrehter, actionreicher und blutiger Shōnen und eine verspielte Liebesgeschichte mit einem hauch Erotik. Doch lest am besten selbst. Über die Leseprobe könnt ihr sogar einen Blick in die Mangas werfen.

Neu bei Egmont Manga

Chainsaw Man Band 1

Der größte Wunsch des jungen Denjis ist es, ein ganz normales Leben zu führen. Sein Vater hat ihm jedoch sehr viele Schulden bei der Mafia hinterlassen. Eines Tages rettet Denji dem Teufel Pochita das Leben, woraufhin er dem Jungen die Fähigkeit verleiht sich in Chainsaw Man zu verwandeln. Die Regierung lässt nicht lange auf sich warten, als diese von dem Jungen mit den Kettensägen als Arm und Kopf mitbekommt.

Dieser Action, Fantasy, Horror Shōnen, welcher mit den Kettensägen ein wenig an Tokyo Gore Police erinnern lässt, kostet 7,00 Euro und hat 192 Seiten. Band 2 erscheint am 3. Dezember 2020.

More Than A Doll Band 1

Gojo ist ein schüchterner Junge, der dem Schneidern nach geht und sehr zurückgezogen lebt. Das quirlige, im Mittelpunkt stehende beliebte Highschool-Girl Marin ist hingegen das komplette Gegenteil. Eigentlich würde jemand wie sie von einem Jungen wie Gojo keine Notiz nehmen. Naja, eigentlich. Denn er ist genau der Richtige für ihre geheime Leidenschaft.

Eine Liebesgeschichte mit ein wenig Erotik. Der Manga kostet 7,50 Euro und besitzt 210 Seiten. Auch hier wird der zweite Band am 3. Dezember 2020 veröffentlicht.

Wir schauen gespannt zu, was uns diesen Winter noch erwartet und welche Mangas Egmont Manga nächstes Jahr uns präsentieren wird.