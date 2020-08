Creeping Winter – Minecraft Dungeons nächstes Abenteuer

Minecraft Dungeons Fans und Abenteuerlustige aufgepasst. Der DLC Creeping Winter gibt uns gleich vier sehr gute Gründe, sich den 8. September xbox-grün im Kalender anzustreichen. Frostige Temperaturen, neue Händler und tägliche Quests sowie die Hero Edition als physische Version.

Creeping Winter schon im Herbst

Der Creeping Winter DLC spendiert einen frostigen Eissturm, der jeden verschlingt, der ihm zu nahe kommt. Schnappt euch die neuen Missionen, stellt euch den neuen Gegnern und wärmt euch mit hitzigen Kämpfen wieder auf. Da keine gute Tat unbelohnt bleibt, findet ihr auf eurer abenteuerreichen Reise wertvolle Artefakte, Schätze, Waffen und neue Rüstungen. Haltet dazu einfach Ausschau nach frostigen Gegnern sowie rutschigem Eis und ihr findet den Weg zu neuen Reichtümern.

Kostenloses Update bringt neue Händler und Quests

Doch es gibt am 8. September noch mehr zu entdecken in Minecraft Dungeons! Das neue kostenlose Update etabliert neue Händler und jede Menge neue tägliche Quests für fleißige Abenteurer. Rettet auf euren Reisen gefangen genommene Händler und sie danken es euch damit, dass sie ihren Shop in dem Lager eröffnen. Der Schmied upgradet Items nun für euch und mit dem Gift Wrapper tauscht und handelt ihr im Multiplayer Gegenstände mit anderen Reisenden. Sobald ihr die Stufe der Händler steigert, bieten sie sogar noch mehr nützliche Waren in ihrem Sortiment an. So seid ihr hervorragend gewappnet für die täglichen Quests, die jeden Tag aufs Neue für abwechslungsreiche und spannende Herausforderungen sorgen. Aber Vorsicht, sie drehen die Spielmechanik gerne mal auf den Kopf und erfordern ein trickreicheres, experimentierfreudiges Vorgehen.

Jetzt auch im Einzelhandel

Aller guten Dinge sind drei! Ab dem 8. September 2020 ist Minecraft Dungeons auch als physische Spiel-Version erhältlich. Schnappt euch die Version für Nintendo Switch, PlayStation 4 oder Xbox One und stürzt euch direkt ins Abenteuer. Die physische Version von Minecraft Dungeons kommt als Hero Edition zu den Händlern, inklusive dem Jungle Awakens DLC, dem Creeping Winter DLC, dem Basisspiel und weiteren kosmetischen Verbesserungen.

Der Opening Trailer zu Minecrafts Hack and Slay.



Quelle: Xbox PM