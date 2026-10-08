Kalypso Media hat einen neuen Story-Trailer zu Tropico 7 veröffentlicht und gewährt damit erstmals einen ausführlicheren Einblick in die Kampagne. Im Mittelpunkt steht El Presidente, dessen Weg vom Kolonialgouverneur im Dienst der britischen Krone bis zum Herrscher über seine eigene Inselnation begleitet wird.

Dabei geht es natürlich nicht nur um den klassischen Aufbau einer tropischen Insel. Spielerinnen und Spieler müssen politische Fraktionen bei Laune halten, Dekrete erlassen, ihre Macht sichern und Entscheidungen treffen, die die Zukunft von Tropico beeinflussen.

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El Presidente will an die Macht

Zu Beginn von Tropico 7 ist El Presidente noch als bescheidener Kolonialgouverneur tätig. Doch schnell wachsen die eigenen Ambitionen. Das Ziel ist klar: die eigene Inselnation aufbauen und selbst bestimmen, wohin sich Tropico entwickelt.

Wer dabei wenig Wert auf Bescheidenheit legt, kann den eigenen Aufstieg auch entsprechend inszenieren. Das eigene Porträt darf Wände, Plakate und Werbetafeln schmücken, während Statuen an die Größe des Herrschers erinnern. Selbst die Geschichtsbücher lassen sich entsprechend beeinflussen.

Ganz ohne Gegenwehr bleibt dieser Aufstieg allerdings nicht. Mit Victoria Guerra tritt eine neue Widersacherin auf den Plan. Die entschlossene Revolutionärin verfolgt eigene Vorstellungen für die Zukunft Tropicos und dürfte El Presidente das Regieren nicht gerade einfacher machen.

Politik, Macht und jede Menge Krisen

Wie bereits aus der Reihe bekannt, müssen Spielerinnen und Spieler in Tropico 7 zahlreiche Interessen miteinander vereinbaren. Rivalisierende politische Fraktionen wollen berücksichtigt werden, während gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung, die Bevölkerung und die eigene Machtposition im Blick behalten werden müssen.

Das überarbeitete politische System bringt dafür einen neuen Rat im Palast ins Spiel. Dort treffen die verschiedenen Fraktionen direkt aufeinander. El Presidente kann ihre Forderungen anhören, sie für die eigenen Ziele gewinnen oder sie – wenn nötig – mit einem passenden Angebot von den eigenen Plänen überzeugen.

Auch außenpolitisch bleibt einiges zu tun. Wahlen können beeinflusst, Reden gehalten und unterschiedliche Edikte erlassen werden. Gleichzeitig gilt es, internationale Beziehungen im Auge zu behalten und gelegentlich sogar ein Weltwunder an einen anderen Ort zu versetzen.

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Terraforming für die eigene Insel

Eine der größeren Neuerungen von Tropico 7 ist das neue Terraforming-System. Damit können Spielerinnen und Spieler die Landschaft deutlich stärker nach den eigenen Vorstellungen verändern.

Berge lassen sich anheben oder entfernen, Strände neu gestalten und sogar komplette Inseln verändern. Dadurch soll sich Tropico noch stärker an die eigenen Vorstellungen anpassen lassen.

Größere Inseln und neue Szenarien

Auch beim Umfang legt Tropico 7 zu. Die Kampagne erstreckt sich über fünf Kampagnenkarten und begleitet El Presidente, seine rechte Hand Penultimo sowie die neue Gegenspielerin Victoria Guerra.

Darüber hinaus warten zehn zusätzliche Szenarien, mehr als 20 Sandbox-Karten und eine Vielzahl zufallsgenerierter Karten. Damit soll auch abseits der Kampagne für langfristige Beschäftigung gesorgt werden.

Strategisches Bauen und mehr Kontrolle über das Militär

Beim Aufbau der eigenen Insel kommt es nicht nur darauf an, möglichst viele Gebäude zu errichten. Gebäude können strategisch platziert werden, um Synergieeffekte zu erzeugen und dadurch die Zufriedenheit der Bevölkerung sowie die Effizienz der Betriebe zu steigern. Freie Flächen lassen sich zudem mit Parks gestalten. Größe und Form der Parks können dabei individuell angepasst werden, sodass sich auch optisch eine stärker personalisierte Insel erschaffen lässt.

Auch das Militärsystem wurde überarbeitet. Spielerinnen und Spieler erhalten direktere Kontrolle über die eigenen Einheiten und können damit sowohl auf feindliche Invasionen als auch auf Rebellen reagieren.

El Presidente bekommt mehr Möglichkeiten zur Individualisierung

Neben der Insel selbst lässt sich auch das Erscheinungsbild von El Presidente weiter anpassen. Neue Optionen ermöglichen es, den Herrscher und seinen Palast individueller zu gestalten.

Damit bleibt es nicht nur bei der politischen Kontrolle über Tropico: Auch optisch kann die eigene Herrschaft stärker zum Ausdruck gebracht werden.

Tropico 7 erscheint im Januar 2027

Tropico 7 erscheint am 28. Januar 2027 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Auf dem PC wird das Spiel über Steam, den Epic Games Store, Xbox auf PC sowie PC Game Pass erhältlich sein. Zusätzlich ist das Spiel über Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.

Für die Nintendo Switch 2 erscheint am selben Tag die Tropico 7 – Special Edition. Diese Version unterstützt unter anderem einen Maus-Modus für die Joy-Con 2-Controller sowie GameChat.

Tropico 7 im Überblick

Information Details Spiel Tropico 7 Genre Aufbau-Simulation Entwickler Gaming Minds Studios Publisher Kalypso Media Release 28. Januar 2027 Plattformen PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Kampagne 5 Kampagnenkarten Zusätzliche Szenarien 10 Sandbox Mehr als 20 Karten

Story-Trailer zu Tropico 7

Der neue Trailer gibt einen ersten Eindruck von El Presidentes Aufstieg und den politischen Herausforderungen, die ihn auf seinem Weg erwarten. Zwischen Macht, Revolution und den eigenen Vorstellungen vom perfekten Tropico dürfte dabei wieder reichlich Gelegenheit bestehen, Geschichte auf ganz eigene Weise zu schreiben.