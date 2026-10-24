Das Pop-Duo Terror Jr hat mit „Lie To Me“ ein neues Musikvideo veröffentlicht, das gleich mehrere bekannte Gesichter aus der Film- und Fernsehwelt zusammenbringt. Unter der Regie von Michael Zara sind darin unter anderem Julie Benz, Ron Perlman und weitere Darsteller aus der kommenden Horror-Komödie Horrified zu sehen. Das Projekt verbindet damit die Musikwelt mit einem Film, der klassische Slasher-Elemente und schwarzen Humor miteinander vereinen soll.

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Lie To Me: Terror Jr trifft auf Horrified

Für das Musikvideo zu „Lie To Me“ hat Terror Jr mit Regisseur Michael Zara zusammengearbeitet. Dieser zeichnet nicht nur für die Inszenierung des Clips verantwortlich, sondern führt auch bei Horrified Regie. Entsprechend gehören mehrere Darsteller aus dem Film zum Aufgebot des Videos.

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Mit dabei ist Julie Benz, die vor allem durch ihre Rollen in Dexter, Buffy – Im Bann der Dämonen und Angel bekannt ist. Auch Jason Behr, Kearran Giovanni, Jessica Meraz und Brooke Theiss sind Teil der Produktion. Damit versammelt der Clip mehrere Schauspieler, die auch in Horrified auftreten. Das Musikvideo ist eine eigenständige Produktion und nicht lediglich ein Zusammenschnitt von Filmszenen. Es schlägt jedoch eine inhaltliche Brücke zur kommenden Horror-Komödie und rückt deren Besetzung bereits vor dem Filmstart ins Rampenlicht.

Terror Jr besteht aus Lisa Vitale und David Singer-Vine. Das Duo ist für seinen modernen Pop-Sound bekannt und verbindet in seinen Veröffentlichungen elektronische Einflüsse mit eingängigen Melodien.

Horrified: Eine Horror-Komödie mit bekannten Gesichtern

Hinter der Zusammenarbeit steckt der kommende Film Horrified, der Horror-Elemente mit schwarzem Humor und einer selbstironischen Auseinandersetzung mit dem Genre verbinden soll.

Im Mittelpunkt steht Jamie Jaymes, gespielt von Julie Benz. Die ehemalige Scream Queen kehrt auf die Horror-Convention-Szene zurück, um dort noch einmal Geld zu verdienen. Doch die Rückkehr in ihr früheres berufliches Umfeld entwickelt sich zum Albtraum: Ein Killer, der mit jener Filmreihe verbunden ist, die Jamie einst berühmt gemacht hat, scheint die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu überschreiten.

Damit greift Horrified typische Slasher-Motive auf und verbindet sie mit der Welt der Horror-Conventions. Auch die Beziehung zwischen Schauspielern, ihren ikonischen Rollen und den Fans dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Ron Perlman und Doug Jones verstärken den Cast

Neben Julie Benz kann Horrified mit weiteren bekannten Darstellern aufwarten. Ron Perlman, der unter anderem durch Hellboy und Sons of Anarchy bekannt ist, gehört ebenso zum Ensemble wie Doug Jones. Dieser hat sich mit seinen Rollen als außergewöhnliche Kreaturen in Filmen wie Pans Labyrinth und Shape of Water einen Namen gemacht.

Auch Busy Philipps, Jim Rash und Jason Behr sind mit von der Partie. Ergänzt wird die Besetzung durch Kearran Giovanni, Jessica Meraz, Aimeé Teegarden und Brooke Theiss.

Michael Zara übernimmt sowohl das Drehbuch als auch die Regie. Für ihn ist Horrified das Spielfilm-Regiedebüt. Zuvor war er unter anderem an der Krimiserie Major Crimes und der Horror-Komödie Letters to Satan Claus beteiligt.

Wann erscheint Horrified?

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für Horrified ist bislang nicht bekannt. Auch Informationen zu einem deutschen Kinostart oder einer späteren Veröffentlichung bei einem Streamingdienst stehen noch aus.

Mit dem Musikvideo zu „Lie To Me“ erhalten Interessierte jedoch bereits einen Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Regisseur Michael Zara und Teilen der Filmcrew. Wann Horrified selbst auf die Leinwand kommt, bleibt abzuwarten.