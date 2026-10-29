Clear River Games und TAITO haben TAITO MILESTONES 5 für Nintendo Switch angekündigt. Die Sammlung umfasst zehn Arcade-Klassiker aus zwei Jahrzehnten Videospielgeschichte. Neben einer digitalen Version ist auch eine physische Ausgabe geplant. Vorbestellungen starten am 26. November 2026, die Veröffentlichung ist für Ende Januar 2027 vorgesehen.

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Zehn Arcade-Klassiker in einer Sammlung

TAITO MILESTONES 5 vereint zehn Arcade-Spiele, die unterschiedliche Genres und Spielkonzepte abdecken:

Space Invaders (1978): In diesem Arcade-Klassiker gilt es, Wellen von Aliens mit einer Laserkanone abzuwehren.

Arkanoid: Revenge of Doh (1987): Das Breakout-inspirierte Spiel kombiniert zerstörbare Blöcke mit Power-ups, regenerierenden Hindernissen und Bosskämpfen.

Land Sea and Air Squad / Storming Party (1986): Ein Run-and-Gun-Spiel, in dem sich Spieler zu Fuß sowie mit Panzern, Booten und Hubschraubern durch die Gefechte kämpfen.

Plump Pop (1987): Mit einem Trampolin muss eine Figur durch Sprünge unterstützt werden, um Gegner zu besiegen.

Final Blow (1988): Ein Boxspiel, bei dem Schläge, Blocks und das richtige Timing über den Ausgang der Kämpfe entscheiden.

Crime City (1989): In diesem seitlich scrollenden Action-Shooter übernehmen Spieler die Rolle von zwei Polizisten und kämpfen sich durch sechs Level.

Football Champ / Hat Trick Hero (1990): Ein Arcade-Fußballspiel mit leicht zugänglicher Steuerung und kurzen Matches.

Sagaia / Darius II (1989): Ein horizontal scrollender Shoot-‚em-up-Titel mit außerirdischen Gegnern und gewaltigen Bossen.

Extermination (1987): Ein Arcade-Shooter, in dem Gegnerwellen abgewehrt und die eigene Feuerkraft durch Verbesserungen verstärkt werden.

Marine Date (1981): Ein Oktopus muss durch ein Unterwasserlabyrinth navigieren und dabei mit begrenzten Wasserstößen den Weg zu seinem Partner finden.

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Verbesserungen für moderne Systeme

Die Spiele wurden für die Nintendo Switch umgesetzt und erhalten verschiedene Funktionen, die das Spielerlebnis auf modernen Systemen erleichtern. Viele Titel unterstützen Einzelspieler-Modi sowie lokalen Koop. Außerdem können Spielstände jederzeit gespeichert werden. Die Textsprache lässt sich auf Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder Deutsch einstellen.

Ausgewählte Spiele unterstützen darüber hinaus Joy-Con 2, Bluetooth-Controller und handelsübliche USB-Mäuse. Auch der offiziell lizenzierte HORI Arcade Classic Pro Arcade Stick wird unterstützt. Dieser bietet austauschbare Bedienelemente wie Joysticks, Paddles und Trackballs.

Digitale und physische Version geplant

TAITO MILESTONES 5 erscheint sowohl als digitaler Download als auch als physische Version auf einer Game Card für Nintendo Switch. Die Vorbestellungen beginnen am 26. November 2026.

Version Preis (Europa) Preis (USA) Digital 24,99 Euro 29,99 US-Dollar Physisch 34,99 Euro 39,99 US-Dollar

Release Anfang 2027

Die Veröffentlichung von TAITO MILESTONES 5 ist für Ende Januar 2027 geplant. Mit zehn unterschiedlichen Arcade-Spielen richtet sich die Sammlung an Retro-Fans und Spieler, die Klassiker der Videospielgeschichte auf der Nintendo Switch erleben möchten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vorbestellung gibt es im offiziellen Shop von Clear River Games.