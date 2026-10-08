Retro-Gaming trifft auf Wearable-Technologie: My Play Watch bringt spielbare Uhren mit bekannten Gaming-Klassikern jetzt auch nach Europa. Die beliebtesten Modelle sind ab sofort in Großbritannien und der EU erhältlich, passend zur kommenden Weihnachtssaison.

Retro-Games für das Handgelenk

My Play Watch wurde 2024 nach dem Erfolg einer ersten Kickstarter-Kampagne gegründet. Das Unternehmen verbindet bekannte Videospielklassiker mit interaktiven Wearables und möchte damit Retro-Gaming auf eine ungewöhnliche Art und Weise erlebbar machen.

Den Anfang machte eine SPACE INVADERS-Uhr in Zusammenarbeit mit TAITO. Statt lediglich ein Design rund um den Arcade-Klassiker zu verwenden, lässt sich das Spiel direkt auf dem Touchscreen spielen.

Die My Play Watches verfügen über ein hochwertiges TFT-Touchdisplay und kombinieren spielbare Games mit klassischen Funktionen wie Zeitanzeige und Fitness-Tracking. Eine Smartphone-App oder eine Kopplung mit dem Mobiltelefon ist nicht erforderlich: Uhr anlegen und direkt losspielen.

SPACE INVADERS: My Play Watch

Der Arcade-Klassiker SPACE INVADERS bringt das ursprüngliche Spielprinzip direkt auf das Handgelenk. Die Umsetzung wurde für den Touchscreen optimiert und bietet authentische Grafiken und Sounds, die von TAITO betreut wurden.

Auch beim Design orientiert sich die Uhr am Arcade-Original. Eine rote Krone und ein entsprechender Button greifen die klassischen Bedienelemente auf. SPACE-INVADERS-Sounds finden sich zudem bei Alarmen und Timern wieder.

Der integrierte Fitness-Tracker erfasst unter anderem Herzfrequenz, Schritte und verbrannte Kalorien. Die Uhr ist wassergeschützt und nach IP67 zertifiziert. Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare Armbänder, individuell anpassbare Watchfaces und ein magnetisches USB-Ladekabel. Der UVP beträgt 89,99 €.

Tetris: My Play Watch

Auch Tetris ist als offiziell lizenziertes Produkt auf dem Handgelenk spielbar. Die Uhr bietet eine für den Touchscreen optimierte Version des bekannten Puzzle-Klassikers.

Zwei austauschbare Armbänder ermöglichen eine individuelle Gestaltung. Dazu kommen anpassbare Watchfaces mit offiziellen Tetris-Motiven. Selbst Musik und Soundeffekte des Spiels finden sich im Betriebssystem der Uhr wieder und werden unter anderem für Alarme und Timer verwendet.

Wie beim SPACE-INVADERS-Modell gehören Fitness-Tracking für Herzfrequenz, Schritte und Kalorien sowie eine IP67-Zertifizierung zur Ausstattung. Der UVP beträgt 89,99 €.

Atari 2600: My Play Watch

Die Atari 2600: My Play Watch richtet sich an Fans der frühen Konsolengeschichte und greift das Design der legendären Atari-Konsole auf. Gleich vier Klassiker sind auf der Uhr enthalten: Centipede, Missile Command, Pong und Super Breakout. Alle Spiele wurden für die Bedienung über den Touchscreen optimiert und lassen sich direkt auf der Uhr spielen.

Auch optisch finden sich zahlreiche Anleihen an das Atari 2600. Dazu gehören ein Metallrahmen, eine rote Krone im Stil des Atari-Joysticks sowie ein Button, der an einen Paddle-Controller erinnert. Das 2,02 Zoll große TFT-Touchdisplay zeigt die Spiele und die Atari-inspirierte Benutzeroberfläche an.

Die Uhr bietet ebenfalls Fitness-Tracking und eine Zeitanzeige. Mit einer IP68-Zertifizierung ist sie gegen Staub geschützt und wasserbeständig. Der UVP beträgt 89,99 €.

Mega Man: My Play Watch

Die Mega Man: My Play Watch setzt auf ein auffälliges blaues Design und zwei austauschbare Armbänder mit Mega-Man-Motiven. Inhaltlich basiert das Spielerlebnis auf Mega Man 2. Zur Auswahl stehen mehrere Spielmodi. Im Classic Mode können Spieler die Level und schließlich Dr. Wily’s Castle absolvieren. Der Arcade Mode setzt dagegen auf ein endloses Auto-Runner-Gameplay mit schnellem Tippen zum Schießen und Gedrückthalten zum Springen.

Die kurzen Spielsitzungen sind für weniger als eine Minute ausgelegt. Gleichzeitig können Fortschritt und Highscores gespeichert werden. Damit lässt sich eine laufende Classic-Mode-Partie später fortsetzen oder im Arcade Mode um einen neuen Highscore kämpfen.

Abgerundet wird das Modell durch anpassbare Mega-Man-Watchfaces sowie originale Sounds und Musik. Auch die Fitness- und Zeitanzeige greifen das Design des Spiels auf. Der UVP beträgt 89,99 €.

Gaming-Uhren ohne Smartphone-Zwang

Ein gemeinsames Merkmal der My Play Watches ist die Möglichkeit, die grundlegenden Funktionen vollständig unabhängig von einem Smartphone zu nutzen. Die Spiele sind direkt auf den Uhren installiert und können ohne zusätzliche App oder Bluetooth-Kopplung gestartet werden.

Damit positioniert My Play Watch die Produkte weniger als klassische Smartwatches, sondern vielmehr als spielbare Retro-Wearables. Für Fans von Videospielklassikern stehen dabei die bekannten Marken und die Möglichkeit im Mittelpunkt, jederzeit eine kurze Runde direkt am Handgelenk zu spielen.

Ab sofort in Europa erhältlich

Die bisher vor allem in Nordamerika und Kanada erhältlichen My Play Watches werden ab sofort auch nach Großbritannien und in die EU geliefert. Die Erweiterung des Vertriebs erfolgt rechtzeitig zur Weihnachtssaison und soll die Uhren sowohl für Retro-Fans als auch als Geschenk für Gamer interessant machen.

„Seit 2024 sind wir von der enthusiastischen Reaktion auf jedes Wearable der My Play Watch-Reihe überwältigt und freuen uns, dass Gamer, Retro-Fans und Liebhaber tragbarer Technologie unsere Produktreihe nun endlich in Großbritannien und der EU kaufen können“, erklärt Jeff Hardy, Mitbegründer von My Play Watch.

Mit SPACE INVADERS, Tetris, Atari 2600 und Mega Man stehen dabei gleich mehrere bekannte Marken zur Auswahl. Alle Modelle kosten in Europa jeweils 89,99 Euro.