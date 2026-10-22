MOZA Racing erweitert sein Simulationssortiment um zwei offiziell lizenzierte Produkte: das MOZA × Ford Mustang GTD Sim Racing Wheel und den MOZA AIRBUS MA3F Sidestick. Beide Produkte sind seit dem 22. Oktober 2026 erhältlich und richten sich an Sim-Racing- und Flugsimulationsfans. Während das Lenkrad das Design des Ford Mustang GTD in das virtuelle Cockpit bringen soll, orientiert sich der Sidestick an der Steuerung eines Airbus-Kapitäns.

MOZA × Ford Mustang GTD: Motorsportdesign für das virtuelle Cockpit

Das MOZA × Ford Mustang GTD Sim Racing Wheel wurde in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt und greift das charakteristische Design des Mustang GTD auf. Das Modell wurde erstmals auf der Gamescom 2026 vorgestellt und konnte dort bereits von Besuchern ausprobiert werden.

Das Lenkrad besitzt einen Durchmesser von 13 Zoll und integriert das Mustang-GTD-Logo als zentrales Gestaltungselement. Auch die Schaltwippen orientieren sich am Originalfahrzeug. Dank magnetischer Hall-Effekt-Sensorik sollen sie präzise und reaktionsschnelle Schaltvorgänge ermöglichen. Ein integriertes 2,99-Zoll-HD-Display zeigt wichtige Renninformationen direkt am Lenkrad an. Hinzu kommen beleuchtete Bedienelemente mit 16,7 Millionen Farben sowie Anzeigen für die Drehregler, die sich an das eigene Setup anpassen lassen.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind zwei Kupplungspaddles und ein Schnellverschlusssystem im Rennsportdesign. Damit verbindet MOZA die Optik des Mustang GTD mit Funktionen für den Einsatz in anspruchsvollen Sim-Racing-Setups.

MOZA AIRBUS MA3F: Airbus-Steuerung für die Flugsimulation

Mit dem AIRBUS MA3F Sidestick erweitert MOZA Racing gleichzeitig sein Angebot für die Flugsimulation. Das offiziell von Airbus lizenzierte Modell orientiert sich an der Ergonomie und dem Bedienlayout des linken Sidesticks auf der Kapitänsseite eines Airbus-Cockpits.

Der Sidestick verfügt über einen abnehmbaren Fünf-Wege-Hutschalter. Dieser lässt sich mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs gegen eine magnetische Abdeckung austauschen. Dadurch können Nutzer zwischen zusätzlichen programmierbaren Eingabemöglichkeiten und einer stärker am Original orientierten Konfiguration wählen. Zwei zusätzliche Tasten erweitern die Bedienmöglichkeiten. Insgesamt stehen fünf physische Bedienelemente mit neun programmierbaren Eingaben für unterschiedliche Flugzeuge und Anwendungsszenarien zur Verfügung.

Das Gehäuse besteht aus einem leichten, hochfesten Verbundwerkstoff. Laut MOZA wurde der Sidestick im hauseigenen MOZA Lab auf eine statische Belastung von bis zu 30 kg getestet. Ein Sicherungsring aus Aluminiumlegierung und eine zusätzliche Halteschraube sollen eine stabile Verbindung mit der Basis gewährleisten und unerwünschte Bewegungen reduzieren.

Für den Anschluss kommt ein standardisierter fünfpoliger Stecker zum Einsatz. Der MA3F ist mit den Force-Feedback-Flugbasen MOZA AB6 und AB9 kompatibel. Die Basis ist nicht im Lieferumfang enthalten, da der Sidestick separat verkauft wird.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Produkte sind ab sofort erhältlich. Das MOZA × Ford Mustang GTD Sim Racing Wheel kostet 449 Euro. Weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit gibt es auf der offiziellen Produktseite: MOZA × Ford Mustang GTD Sim Racing Wheel.

Der MOZA AIRBUS MA3F Sidestick kostet 89 Euro. Weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit gibt es auf der offiziellen Produktseite: MOZA AIRBUS MA3F Sidestick.