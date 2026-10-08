Atari hat mit dem THE 800XL eine originalgetreue Neuauflage seines erfolgreichen 8-Bit-Heimcomputers vorgestellt. Die von Retro Games Ltd. entwickelte und von PLAION REPLAI hergestellte und vertriebene Retro-Hardware soll das klassische Atari-Erlebnis mit modernen Anschlüssen und Komfortfunktionen verbinden.

Der THE 800XL kann ab sofort für 219,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll am 23. April 2027 beginnen. Optisch und funktional orientiert sich die Neuauflage eng am ursprünglichen Computer aus den 1980er-Jahren. Dazu gehören unter anderem die mechanische Tastatur, integriertes Atari BASIC und ein funktionierender Modulschacht.

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Ataris 8-Bit-Klassiker kehrt zurück

Der ursprüngliche Atari 800XL wurde 1983 vorgestellt und entwickelte sich zu einem der bekanntesten Heimcomputer der damaligen Zeit. Das flache Gehäuse kombinierte einen Computer mit einer vollwertigen Tastatur und einem Modulschacht.

Mit 64 KB Arbeitsspeicher sowie speziellen Chips für Grafik und Sound positionierte sich der 800XL damals an der Schnittstelle zwischen klassischem Heimcomputer und Spieleplattform. Gleichzeitig bot das integrierte BASIC die Möglichkeit, eigene Programme zu schreiben.

Die Neuauflage soll dieses Konzept möglichst authentisch bewahren und gleichzeitig für heutige Fernseher und Gaming-Setups fit machen.

„Der 800XL steht für einen wichtigen Moment in der Geschichte von Atari, als Heimcomputer zum Tor zu Gaming, Programmierung und Kreativität wurden. Er gab einer ganzen Generation die Möglichkeit zu entdecken, was man mit einem Computer alles machen kann, und bot gleichzeitig ein unglaubliches Angebot an Spielen und Software. Diese Kombination macht den 800XL zu einem so wichtigen Teil des Atari-Erbes, und wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Retro Games Ltd. und PLAION diese modernisierte Version wieder auf den Markt zu bringen.“

Das erklärt Matt Burnett, VP of Strategic Operations bei Atari.

25 Spiele direkt integriert

Zum Start bietet der THE 800XL insgesamt 25 integrierte Spiele. Darüber hinaus können eigene Spiele und Software über USB geladen werden. Unterstützt werden dabei Images von Modulen, Disketten und Kassetten.

Zu den vorinstallierten Titeln gehören unter anderem:

Airball, Asteroids, Basketball, BattleZone und Berzerk

Boulder Dash, Bristles, Capture the Flag, Centipede und Crystal Castles

Elektraglide, Encounter, Flip and Flop, Henry’s House und Hover Bovver

Lee, M.U.L.E., Millipede, Miner 2049er und Missile Command

O’Riley’s Mine, The Seven Cities of Gold, Star Raiders II, Wavy Navy und Yoomp!

Acht der 25 vorinstallierten Spiele stammen aus Ataris eigenem Portfolio, während 17 Titel von Drittanbietern lizenziert wurden. Zwei weitere Spiele verstecken sich im Spielkarussell: Castle Crisis und Super Breakout lassen sich durch den Anschluss eines analogen Controllers freischalten.

Unterstützung für die Atari-8-Bit-Bibliothek

Der THE 800XL soll nicht nur die integrierten Spiele abspielen. Über den funktionierenden Modulschacht und die USB-Schnittstellen lassen sich auch weitere Programme laden und ausführen.

Unterstützt werden Software und Spiele, die ursprünglich für die Atari-8-Bit-Computer Atari 400, 800, XL und XE entwickelt wurden. Darüber hinaus können auch Spiele für die Atari 5200 genutzt werden.

Damit eröffnet die Neuauflage den Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek aus der Geschichte der Atari-Heimcomputer.

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Atari BASIC für eigene Programme

Ein wichtiger Bestandteil des ursprünglichen 800XL war Atari BASIC. Auch die Neuauflage integriert die Programmiersprache und ermöglicht es, eigene Programme zu schreiben, zu speichern und wieder zu laden. Damit soll der THE 800XL nicht ausschließlich als Retro-Konsole dienen. Stattdessen können sich auch neue Nutzer mit der Programmierung auf einem klassischen Heimcomputer auseinandersetzen, während erfahrene Homebrew-Entwickler eigene Projekte umsetzen können.

„Der 800XL war eines dieser seltenen Geräte, die wirklich zeigten, wozu ein 8-Bit-Heimcomputer fähig sein konnte. Bei der Neuauflage wollten wir nicht nur das Aussehen des Originals einfangen, sondern auch das, was ihn zu einem so faszinierenden Computer machte – die Freiheit, die er den Menschen beim Spielen, Programmieren und Gestalten bot.“

So beschreibt Stuart Chiplin, COO bei Retro Games Ltd., den Anspruch hinter der Neuauflage.

Moderne Anschlüsse für aktuelle Setups

Obwohl sich der THE 800XL optisch und funktional am Original orientiert, wurde die Technik an heutige Hardware angepasst.

HDMI: Ausgabe über moderne Bildschirme mit PAL bei 50 Hz oder NTSC bei 60 Hz, inklusive 4:3- und pixelgenauer Anzeigemodi sowie optionalen CRT-Filtern

Vier USB-A-Anschlüsse: Für zusätzliche Controller und USB-Speichergeräte

USB-C-Stromversorgung: Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte USB-C-Kabel

Speicherfunktion: Bis zu vier Speicherplätze pro Spiel ermöglichen das Sichern des Spielfortschritts

Zurückspulen: Das Spielgeschehen kann um bis zu 30 Sekunden zurückgespult werden

Die Speicher- und Rückspulfunktionen funktionieren laut Atari sowohl bei integrierten Spielen als auch bei Modulen und selbst installierter Software.

THECXSTICK: Atari-Joystick im neuen Gewand

Zum Lieferumfang gehört außerdem der THECXSTICK, eine moderne Neuauflage des klassischen Atari-Joysticks. Das Design orientiert sich am Original, wurde aber um zusätzliche Bedienelemente erweitert.

Neben dem klassischen Feuerknopf verfügt der Joystick über sieben zusätzliche Aktions- und Funktionstasten, die in das klassische Design integriert wurden. Zusätzlich liegen ein USB-A-zu-USB-C-Stromkabel, ein HDMI-Kabel und eine Kurzanleitung bei.

Atari 800XL kommt im April 2027

Der THE 800XL kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 219,99 Euro. Die Veröffentlichung ist für den 23. April 2027 geplant.

Damit richtet sich die Neuauflage sowohl an langjährige Atari-Fans als auch an eine neue Generation, die den klassischen 8-Bit-Heimcomputer kennenlernen möchte. Die Kombination aus originalgetreuer Hardware, integrierten Spielen, Atari BASIC, Modulschacht und modernen Anschlüssen soll dabei das ursprüngliche Konzept des 800XL mit heutigen Anforderungen verbinden.

„Der Atari 800XL hat etwas herrlich Kompromissloses an sich. Heute gibt es unsere Technologie in Schwarz, Weiß, Silber und Glas. Aber 1983 kam die Zukunft offenbar in Braun, Cremefarben und dunklem Orange daher … und sah fantastisch aus.“

Das sagt Namer Merli, Senior Product Marketing Manager bei PLAION REPLAI.