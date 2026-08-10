Serious Sam: Shatterverse erscheint im August für PC und Konsolen

Serious Sam: Shatterverse bringt am 31. August als frische Koop-Roguelite-Interpretation der klassischen FPS-Reihe Multiversums-Chaos auf PC und Konsolen. Zur Ankündigung gibt es auch direkt einen ersten Trailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Diese frische Interpretation des Boomer-Shooter-Klassikers Serious Sam wird von Behaviour Interactive, den Machern von Dead by Daylight, entwickelt und erweitert die unverkennbare, völlig übertriebene FPS-Action der Reihe um hochmoderne Koop- und Roguelite-Elemente. Die wahnsinnigen Machenschaften des Serienbösewichts Mental haben die Mauern zwischen den Universen zerbrochen. Nun müssen Sams aus verschiedenen Dimensionen lernen, zusammenzuarbeiten, um das Shatterverse zu reparieren. Ihr reist durch Universen im Wandel, um Kämpfe zu Ende zu bringen, an denen andere Sams gescheitert sind, und kämpft Seite an Seite mit alternativen Versionen eurer selbst, um die fünf ruchlosen Leutnants des Oberbösewichts zu besiegen.

Ihr wollt schon jetzt einen Vorgeschmack auf die Action? Dann nehmt am offenen Playtest auf Steam teil. Diese radikale Neuinterpretation der Serious Sam-Reihe könnt ihr ab dem 31. August erleben, wenn das Spiel für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Features

Führt ein großes, lautes, bescheuertes und offen gesagt vollkommen unverantwortliches Waffenarsenal ins Feld, das klassische Serious Sam-Waffen mit brandneuen Spielzeugen aus dem Shatterverse kombiniert.

Adrenalingeladene Run-and-Gun-FPS-Kämpfe mit riesigen Schlachtfeldern, ununterbrochenem Druck, jeder Menge Rückwärtslaufen und perfekt getimten Einzeilern, wenn um euch herum alles in Flammen steht.

Das Spiel greift das Erbe von Serious Sam auf und führt es mit prozedural variierenden Runs durch handgefertigte Arenen in bislang unerforschten Welten weiter.

Navigiert durch instabile Anomalien und versteckte Portale und nutzt riskante Gelegenheiten, die einen Run enorm verstärken – oder ihn augenblicklich beenden können.

Wagt euch für größere Belohnungen weiter vor, schaltet mächtige Lauf-Modifikatoren frei und nutzt Verbesserungen, die eure Möglichkeiten dauerhaft erweitern.

Stellt euch gewaltigen Gegnerhorden, darunter klassische Widersacher aus Serious Sam und neue Monster unter Mentals Kontrolle, die nur darauf warten, in blutige Einzelteile zerlegt zu werden.