Tempest Rising – neue Fraktion in Kürze spielbar

Eine neue spielbare Macht stürmt die Schlachtfelder in Tempest Rising. Die Veti werden den Spielern schon bald zugänglich gemacht. Einen ersten Vorgeschmack gibt es ab dem 9. Juli, wenn Entwickler Slipgate Ironworks auf Steam eine neue Demo veröffentlicht. Die Testversion erscheint im Rahmen der Tacticon, einer digitalen Convention, bei der Taktikspiele im Fokus stehen.

Multiplayerspieler konnten sich bereits vom 27. Mai bis zum 10. Juni im Rahmen der Veti Multiplayer Beta einen ersten Eindruck von der neuen Fraktion verschaffen. Dabei standen ihnen neun neue Gebäude, sieben Fahrzeuge, sechs Infanterieeinheiten, fünf Flugeinheiten, fünf Verteidigungsgebäude, fünf Spezialisten sowie eine Superwaffe zur Verfügung.

Die Veti zeichnen sich vor allem durch ihre neuen Kernmechaniken aus. So können sie geschwächte feindliche Einheiten unterwerfen und in sogenannte „Erleuchtete“ verwandeln. Fallen diese im Kampf, erhalten benachbarte Veti-Einheiten neue Kräfte. Zudem bauen die Veti Tempest nicht wie die anderen Fraktionen ab, sondern kultivieren es in ihren Altären. Dadurch erschöpfen sich die Tempest-Felder nicht.

Neue Missionen, Gebäude und mehr

Welchen Umfang die Demo haben wird und wann die Veti ihren Weg ins finale Spiel finden, ist bislang nicht bekannt. Auch im offiziellen Steam-Post halten sich Slipgate Ironworks noch recht vage. Neben einigen Screenshots, auf denen sich neue Gebäude und Doktrinen erkennen lassen, heißt es: „Ihr werdet selbst noch mehr entdecken, wenn ihr euch in die neuen Missionen stürzt. Hier ist schon einmal ein erster Einblick in das, was als Nächstes auf die Veti zukommt.“

Daher liegt die Vermutung nahe, dass sich Spieler neben Gefechten auch in die ersten Kampagnenmissionen stürzen dürfen.

Außerdem bedanken sich die Entwickler für den Support der Community. Seit dem Release wird Tempest Rising regelmäßig mit kleineren und größeren Updates versorgt. Neben zahlreichen Quality-of-Life-Verbesserungen führte etwa das Superior Firepower Update im Dezember 2025 außerdem erstmals Superwaffen ins Spiel ein.

Unseren Test zu Tempest Rising findet ihr hier. Wenn ihr euch vorab einen detaillierten Eindruck von den Veti verschaffen möchtet, empfehlen wir euch den offiziellen Überblick von Publisher 3D Realms: