Prime League Summer Split 2026: Der Kampf um den Titel beginnt

Heute (21.07.) um 17:00 Uhr startet der „Die Techniker Prime League“ Summer Split 2026. Die zehn besten Teams der Prime League kämpfen in den kommenden Wochen um den Titel des Summer Splits. Nach einem spannenden Spring Split, den G2 NORD im Finale gegen Eintracht Spandau gewinnen konnte, richtet sich der Blick nun auf die nächste Saisonhälfte.

Kann G2 NORD den nächsten Titel gewinnen oder gelingt einem anderen Team der große Wurf? Diese Frage wird sich im Laufe des Summer Splits beantworten.

Welche Teams kämpfen um den Titel?

Insgesamt gehen zehn Teams an den Start.

Gruppe 1

BIG

E WIE EINFACH E-SPORTS

ROSSMANN Centaurs

Eintracht Spandau

Eintracht Frankfurt

Gruppe 2

Unicorns of Love Sexy Edition

G2 NORD

Kaufland Hangry Knights

TeamOrangeGaming

VfB Stuttgart

So läuft das Format des „Die Techniker Prime League“ Summer Split 2026 ab

Der Summer Split 2026 wird in drei Stages ausgetragen.

Die Ligaphase

Zum Start spielen alle zehn Teams jeweils einmal in einem Best-of-One (Bo1) gegeneinander. Die Ergebnisse dieser Ligaphase entscheiden über die Einteilung für die nächste Stage.

Die Gruppenphase

Anschließend werden die Teams basierend auf ihrer Leistung in der Ligaphase in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams eingeteilt. Die Punkte aus der Ligaphase werden in die Gruppenphase übernommen.

Innerhalb der Gruppen spielen alle Teams ein Best-of-Three (Bo3) Round Robin gegeneinander.

Die drei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Double-Elimination-Playoffs. Die Drittplatzierten starten dabei im Lower Bracket. Alle Playoff-Partien werden im Best-of-Five (Bo5) ausgetragen.

Der Prime League Summer Split 2026 startet mit zwei spannenden Duellen

Zum Auftakt treffen Eintracht Spandau und Eintracht Frankfurt aufeinander. Im Anschluss folgt die Begegnung zwischen BIG und E WIE EINFACH E-SPORTS.

Damit dürfen sich Fans direkt zum Start auf zwei spannende Partien freuen.

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Wer gewinnt den Prime League Summer Split 2026?

Nach dem Triumph im Spring Split geht G2 NORD als amtierender Champion in den Prime League Summer Split 2026. Im Finale setzte sich das Team gegen Eintracht Spandau durch.

Ob G2 NORD den nächsten Titel gewinnen kann oder ein anderes Team den Summer Split für sich entscheidet, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Warum sich das Anschauen lohnt

Der Die Techniker Prime League Summer Split 2026 verspricht spannende League-of-Legends-Partien mit den besten Teams der DACH-Region.

Einschalten lohnt sich, denn hier spielt die Elite der DACH-Region. Vielleicht sieht man den einen oder anderen Spieler schon bald in der LEC.

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