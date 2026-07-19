League EWC 2026 Finale: DPLUS KIA sichert sich den Titel

Das Finale des League EWC 2026 hatte noch einmal alles zu bieten. Bevor das große Finale zwischen Karmine Corp und DPLUS KIA anstand, wurde zunächst der dritte Platz zwischen Gen.G Esports und T1 ausgespielt. Anschließend blickte die gesamte League-of-Legends-Welt nach Paris, wo sich entscheiden sollte, wer sich zum Champion des Esports World Cup 2026 krönen darf.

Gen.G sichert sich Platz 3 gegen T1

Das Spiel um Platz 3 entwickelte sich zu einer spannenden Best-of-3-Serie zwischen zwei der besten Teams Koreas.

Im ersten Spiel begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spielzeit gewann Gen.G jedoch immer mehr Kontrolle über die Partie. Vor allem in den Teamfights spielte das Team strukturierter und nutzte die Vorteile der eigenen Teamkomposition konsequent aus. Nach dem Baron-Buff erspielte sich Gen.G einen Goldvorsprung von rund 7.000 Gold und machte mit einem souveränen letzten Teamfight den ersten Sieg der Serie perfekt.

Das zweite Spiel begann hingegen katastrophal für T1. Die Botlane um Keria und Peyz wurde innerhalb weniger Minuten gleich zweimal ausgeschaltet und geriet dadurch früh ins Hintertreffen. Alles sprach bereits für einen schnellen Sieg von Gen.G und den dritten Platz.

Doch T1 wäre nicht T1, wenn das Team nicht immer wieder Wege finden würde, selbst aussichtslos wirkende Spiele zu drehen. Der amtierende Weltmeister kämpfte sich eindrucksvoll zurück, übernahm nach und nach die Kontrolle über die Karte und dominierte schließlich die entscheidenden Teamfights. Mit der Zerstörung des Nexus erzwang T1 ein entscheidendes drittes Spiel.

Auch dieses begann aus Sicht von T1 alles andere als optimal. Gen.G setzte Dorans Yorick früh unter Druck und nahm ihn erfolgreich aus der Partie. Anschließend kontrollierte Gen.G nahezu jedes wichtige Objective, gewann die entscheidenden Teamfights und ließ T1 keine Chance mehr. Mit einem deutlichen 26:5 sicherte sich Gen.G den dritten Platz beim Esports World Cup 2026.

League EWC 2026 Finale: Europa gegen Korea im großen Endspiel

Nach einer unterhaltsamen Serie um Platz 3 richteten sich alle Augen auf das große Finale.

Karmine Corp gegen DPLUS KIA.

LEC gegen LCK. Europa gegen Korea.

Karmine Corp hatte als große Überraschung des Turniers bereits Geschichte geschrieben. Nach Siegen gegen AG.AL und dem historischen Erfolg über T1 standen die Franzosen erstmals in einem internationalen Finale. DPLUS KIA hingegen wollte beweisen, dass an der LCK auf der internationalen Bühne weiterhin kein Weg vorbeiführt.

Gespielt wurde ein Best-of-5. Das Team mit drei Siegen würde sich nicht nur zum Champion des Esports World Cup 2026 krönen, sondern auch den Titel des Esports World Champion 2026 sowie ein Preisgeld in Höhe von 600.000 US-Dollar gewinnen.

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DPLUS KIA lässt Karmine Corp keine Chance

Wer nach den spektakulären Halbfinals ein weiteres Feuerwerk an Teamfights erwartet hatte, bekam ein völlig anderes Finale zu sehen.

Die Serie war geprägt von exzellentem Makro-Spiel, cleveren Rotationen und einer nahezu perfekten Objective-Kontrolle. Während in vielen vorherigen Begegnungen zahlreiche Kills fielen, stand im Finale vor allem die strategische Seite von League of Legends im Mittelpunkt.

Gerade Fans der LCK wissen, dass genau diese Spielweise zu den größten Stärken koreanischer Teams gehört. DPLUS KIA demonstrierte dies eindrucksvoll und kontrollierte die Serie von Beginn an.

Karmine Corp versuchte immer wieder, Wege zurück in die Spiele zu finden, fand gegen das nahezu fehlerfreie Makro von DPLUS KIA jedoch keine Lösungen. Die Koreaner spielten ihre Vorteile konsequent aus und ließen den Europäern kaum Raum für eigene Aktionen.

Am Ende stand ein verdienter 3:0-Erfolg für DPLUS KIA.

Nach Siegen über Bilibili Gaming, Gen.G Esports und schließlich Karmine Corp krönt sich DPLUS KIA verdient zum Champion des Esports World Cup 2026.

Karmine Corp schreibt trotzdem Geschichte

Auch wenn das Finale deutlich verloren ging, schmälert dies die Leistung von Karmine Corp keineswegs.

Vor dem Turnier hätten wohl nur die wenigsten Experten damit gerechnet, dass ausgerechnet die französische Organisation das Finale erreichen würde. KC eliminierte unter anderem den amtierenden Weltmeister T1 und bescherte den europäischen Fans eines der emotionalsten Spiele der vergangenen Jahre.

Für Karmine Corp war es die erste Finalteilnahme bei einem internationalen League-of-Legends-Turnier. Die gezeigten Leistungen dürften der Organisation viel Selbstvertrauen für die kommenden Wettbewerbe geben und zeigen, dass Europa auf höchstem Niveau wieder konkurrenzfähig sein kann.

Aus Sicht der LEC bleibt zu hoffen, dass dies nicht das letzte internationale Finale eines europäischen Teams gewesen ist.

Fazit zum League EWC 2026 Finale

Mit dem League EWC 2026 Finale endet ein außergewöhnliches Turnier. DPLUS KIA setzte sich verdient die Krone auf und unterstrich einmal mehr die Stärke der LCK auf der internationalen Bühne.

Gleichzeitig wird vielen Fans vor allem der beeindruckende Lauf von Karmine Corp in Erinnerung bleiben. Der Einzug ins Finale, der historische Sieg gegen T1 und die leidenschaftliche Unterstützung der Fans machten den Esports World Cup 2026 zu einem der spannendsten League-of-Legends-Turniere der vergangenen Jahre.

Für die Teams der LEC geht es bereits am 24.07.2026 mit dem LEC Summer Split 2026 weiter. Dort werden wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation für die League of Legends World Championship vergeben. Nach den gezeigten Leistungen beim EWC dürfte der Summer Split spannender werden als je zuvor.

Abschlusstabelle des Esports World Cup 2026

🥇 Champion: DPLUS KIA

🥈 2. Platz: Karmine Corp

🥉 3. Platz: Gen.G Esports

4. Platz: T1

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