Resident Evil: Frischer Trailer zeigt mehr von Raccoon City

Sony Pictures hat einen neuen Trailer zum kommenden Resident Evil veröffentlicht. Regie führt Zach Cregger, der sich bereits mit den Horrorfilmen Barbarian und Weapons einen Namen gemacht hat. Der neue Clip fällt deutlich umfangreicher aus als der erste Teaser und liefert weitere Einblicke in die Handlung sowie einige Anspielungen auf die berühmte Videospielreihe von Capcom.

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Ein Kurier gerät mitten ins Grauen

Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht Austin Abrams, der den Kurier Bryan verkörpert. Seine scheinbar gewöhnliche Lieferung führt ihn zum Raccoon City General Hospital, wo sich die Situation schon bald dramatisch zuspitzt. Welche Ereignisse dort genau auf ihn warten, verrät der Trailer zwar nicht, doch die Atmosphäre setzt klar auf Spannung, Isolation und klassischen Survival-Horror. Während der erste Trailer noch relativ wenige Bezüge zu den Videospielen erkennen ließ, versteckt der neue Clip mehrere Details, die Fans sofort auffallen dürften. Zu sehen sind unter anderem die ikonische Schreibmaschine, an der Spieler in den klassischen Resident Evil-Titeln ihren Fortschritt speichern konnten, sowie eine Kiste mit Schrotflintenmunition, die ebenfalls stark an die Spiele erinnert. Trotz dieser kleinen Easter Eggs bleibt der Film erzählerisch unabhängig von den bekannten Handlungen der Spiele.

Zach Cregger erzählt eine neue Geschichte

Regisseur Zach Cregger hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er keine direkte Verfilmung eines einzelnen Spiels umsetzen möchte. Stattdessen erzählt der Film eine eigenständige Geschichte am Rand der bekannten Ereignisse in Raccoon City. Ziel sei es, den Horror der Spielreihe einzufangen, ohne sich strikt an bestehende Storylines halten zu müssen. Dieser Ansatz könnte dem Film mehr kreative Freiheit verschaffen und gleichzeitig genügend Raum für Überraschungen bieten – selbst für langjährige Fans der Reihe.

Große Erwartungen an den Kinostart

Mit der Kombination aus der bekannten Resident Evil-Marke und Zach Cregger als Regisseur gehört der Film schon jetzt zu den meistbeachteten Horrorproduktionen des kommenden Jahres. Die bisherigen Trailer legen den Fokus klar auf eine beklemmende Atmosphäre statt auf übermäßige Action und deuten an, dass sich Cregger intensiv mit den Spielen auseinandergesetzt hat. Ob die neue Interpretation die Erwartungen der Fans erfüllen kann, wird sich letztlich erst zum Kinostart zeigen.