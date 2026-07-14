MSI 2026 Champion: Hanwha Life Esports gewinnt Finale

Mit einem hochspannenden Endspiel fand das Mid-Season Invitational 2026 seinen verdienten Höhepunkt. Der neue MSI 2026 Champion heißt Hanwha Life Esports (HLE). Das Team aus der koreanischen LCK setzte sich in einer dramatischen Best-of-Five-Serie mit 3:2 gegen Bilibili Gaming (BLG) durch und sicherte sich damit den prestigeträchtigen Titel sowie die direkte Qualifikation für die League of Legends Worlds 2026 in Nordamerika.

Hanwha Life Esports überzeugt trotz Rückschlägen

Der Weg zum Titel verlief für Hanwha Life Esports keineswegs ohne Hindernisse. Nach zwei überzeugenden 3:0-Erfolgen gegen Team Secret Whales und G2 Esports schien HLE auf direktem Kurs Richtung Finale. Im Upper-Bracket-Finale musste sich das Team allerdings Bilibili Gaming mit 1:3 geschlagen geben.

Statt sich von der Niederlage aus der Bahn werfen zu lassen, zeigte HLE große Moral. Im Lower-Bracket-Finale gelang gegen LYON ein beeindruckender Reverse Sweep, der die Tür zu einer zweiten Chance gegen BLG öffnete.

Auch Bilibili Gaming präsentierte sich während des gesamten Turniers in starker Form. Siege gegen LYON, T1 und Hanwha Life Esports machten den chinesischen Vertreter zu einem verdienten Finalisten.

MSI 2026 Champion entscheidet sich erst im fünften Spiel

Das große Finale entwickelte sich schnell zu einer der spannendsten Serien des gesamten Turniers. Hanwha Life Esports erwischte den besseren Start und entschied die erste Partie nach über 40 Minuten für sich.

Bilibili Gaming reagierte prompt und glich die Serie im zweiten Spiel durch starke Objective-Kontrolle und cleveres Teamplay wieder aus. Im dritten Match setzte BLG den HLE-Jungler Kanavi früh unter Druck und dominierte die Partie, wodurch das chinesische Team erstmals mit 2:1 in Führung ging.

Doch Hanwha Life Esports bewies erneut seine Comeback-Qualitäten. Im vierten Spiel stellte HLE seine Teamkomposition optimal auf die Stärken von Zeus und Kanavi ein. Besonders Zeus glänzte mit einer überragenden Leistung und führte seine Mannschaft zum verdienten Ausgleich.

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Baron-Steal ebnet den Weg zum Titel

Im entscheidenden fünften Spiel begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. Weder HLE noch BLG konnten sich zunächst entscheidend absetzen.

Den Wendepunkt der Partie leitete schließlich Jungler Kanavi ein. Mit einem perfekt getimten Baron-Steal nahm er Bilibili Gaming nicht nur den wichtigen Buff, sondern auch das Momentum. Anschließend spielte Hanwha Life Esports seinen Vorteil souverän aus.

Unterstützt von einem starken Gumayusi sowie einem kaum aufzuhaltenden Zeus auf Dr. Mundo marschierte HLE in die gegnerische Basis und zerstörte den Nexus. Damit stand fest: Hanwha Life Esports ist der MSI 2026 Champion.

G2 Esports verpasst den großen Wurf

Für die europäischen Fans verlief das Mid-Season Invitational deutlich enttäuschender. G2 Esports sorgte zunächst mit einem überzeugenden Erfolg gegen den amtierenden Weltmeister T1 für Aufmerksamkeit und machte Hoffnung auf einen sehre erfolgreichen Turnierlauf.

Diese Hoffnungen wurden jedoch im Anschluss jäh beendet. Gegen das nordamerikanische Team LYON fand G2 nie richtig ins Spiel und musste sich überraschend deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Damit war das Turnier für den europäischen Vertreter beendet.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Worlds 2026, bei denen die europäischen Teams auf eine deutlich erfolgreichere Weltmeisterschaft hoffen.

MSI 2026 Champion sendet ein klares Signal Richtung Worlds

Der Titelgewinn von Hanwha Life Esports zeigt eindrucksvoll, dass die LCK auch 2026 weiterhin zu den stärksten Regionen der Welt gehört. Nach einer Niederlage im Upper Bracket kämpfte sich HLE eindrucksvoll zurück und bewies im Finale enorme Nervenstärke.

Mit dem Gewinn des Mid-Season Invitational reist Hanwha Life Esports als einer der größten Favoriten zur Weltmeisterschaft. Für Bilibili Gaming bleibt trotz einer starken Turnierleistung lediglich Platz zwei, während Europa nach dem frühen Aus von G2 Esports auf eine Wiedergutmachung bei den Worlds hoffen muss.

Als MSI 2026 Champion hat Hanwha Life Esports jedenfalls eindrucksvoll bewiesen, dass das Team in diesem Jahr zu den absoluten Top-Favoriten auf den nächsten internationalen Titel zählt.

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