League of Legends Classic: Die goldene Ära von LoL kehrt zurück

Mit Patch 26.15 erscheint am 29. Juli League of Legends Classic und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Fans. Zum Start der dritten Saison 2026 kehrt Riot Games zu den Wurzeln des beliebten MOBA zurück und bietet ein nostalgisches Spielerlebnis, das sich an den frühen Jahren von League of Legends orientiert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine exakte Nachbildung eines einzelnen Patches, sondern um eine sorgfältig zusammengestellte Version der beliebtesten Inhalte aus der Zeit zwischen 2009 und 2013.

#riotgames #riotgamesleagueoflegends ♬ Originalton – game2gether @game2gether.de Riot Games bringt League of Legends Classic und jetzt haben wir auch Release Datum. 🥳 Am 29. Juli erscheint der neue Modus mit Patch 26.15 und orientiert sich vor allem an Season 3. 🗓️ Das Ziel ist aber keine exakte Kopie von damals, sondern das Spielgefühl, an das sich viele Fans bis heute erinnern. 💭 Gespielt wird auf der klassischen Summoner’s Rift mit alten Runen, früheren Champion-Versionen und vielen Gameplay-Elementen aus den Anfangsjahren von League. 🙌 Wirst du League Classic ausprobieren oder bleibst du lieber beim modernen League of Legends? ✍️⬇️🎮 #leagueoflegends

League of Legends Classic: Nostalgie trifft auf moderne Technik

League of Legends Classic basiert auf der Atmosphäre der damaligen Saison 3 und bringt zahlreiche bekannte Elemente zurück. Spieler erwartet die klassische Kluft der Beschwörer mit ihrem ikonischen Design, das optisch für heutige Hardware überarbeitet wurde. Verbesserte Beleuchtung, modernisierte Texturen und optimierte Schatten sorgen dafür, dass der nostalgische Look erhalten bleibt, ohne auf zeitgemäße Grafikqualität verzichten zu müssen.

Auch das Gameplay orientiert sich an den Anfängen des Spiels. Das Kampftempo fällt insgesamt ruhiger aus als im heutigen League of Legends. Champions besitzen wieder klar definierte Stärken und Schwächen, wodurch strategische Entscheidungen und Teamplay stärker in den Mittelpunkt rücken.

60 klassische Champions zum Start von League of Legends Classic

Zum Release umfasst League of Legends Classic einen Championpool von 60 Helden. Neben den ursprünglichen 40 Champions sind weitere 20 Charaktere enthalten, die zwischen 2009 und 2013 veröffentlicht wurden. Bereits freigeschaltete Champions stehen den Spielern sofort zur Verfügung. Weitere lassen sich über das neue Fortschrittssystem oder im Shop freischalten.

Passend zum klassischen Spielstil erhalten viele Champions ihre ursprünglichen Fähigkeitensets zurück. Zusätzlich wurden Animationen, Soundeffekte und grafische Effekte angepasst, damit das nostalgische Spielerlebnis authentisch wirkt.

#leagueclassic #lol ♬ Originalton – game2gether @game2gether.de League Classic ist endlich da! 🔥 Der wohl größte Nostalgie-Moment in der Geschichte von League of Legends steht bevor. 🏆 Über 60 klassische Champions sind am Start. Das legendäre IP-System kehrt zurück und Alte Runen & Masteries sind auch wieder da. Es geht also zurück zu den Wurzeln von League! Für viele Veteranen geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Doch die Frage ist: Wird League Classic das alte Feeling wirklich zurückbringen oder zeigt sich erst jetzt, wie sehr sich League verändert hat? Welchen Champion werdet ihr als Erstes spielen? Und Hand aufs Herz… wird Kassadin wieder komplett OP sein? 😅⬇️✍️ #leagueoflegends

Klassische Runen, Meisterschaften und legendäre Gegenstände

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der beliebten Runen- und Meisterschaftssysteme. Riot vereinfacht deren Freischaltung, sodass alle Spieler zunächst auf ausgewogene Standardversionen zugreifen können. Zusätzliche Optionen werden nach und nach über den Fortschritt freigeschaltet.

Auch zahlreiche legendäre Gegenstände feiern ihr Comeback. Fans dürfen sich auf bekannte Item-Kombinationen freuen, die viele Veteranen noch aus den Anfangsjahren von League of Legends kennen.

Neues Fortschrittssystem und exklusive Belohnungen

League of Legends Classic verfügt über ein eigenes Fortschrittssystem mit sogenannten Classic-Stufen. Diese funktionieren ähnlich wie die bekannten Kontostufen und schalten unter anderem Runen, Meisterschaften, Blaue Essenzen, Erfahrungspunkte und kosmetische Inhalte frei. Nach Erreichen von Classic-Stufe 10 beginnt zusätzlich die sogenannte Beschwörerreise, auf der sich Spieler bis zum Rang „Legende“ hocharbeiten können.

Ergänzt wird das System durch saisonale Classic-Pässe mit kostenlosem und kostenpflichtigem Belohnungspfad. Neben Titeln und Stickern warten exklusive Classic-Skins, Chromas und alternative Porträts, die ausschließlich innerhalb von League of Legends Classic genutzt werden können.

Community erhält mehr Einfluss

Mit dem neuen Abstimmungssystem „Der Rat“ bindet Riot Games die Community künftig stärker in die Entwicklung von LoL Classic ein. Spieler können über zukünftige Champions, Skins und ausgewählte Gameplay-Anpassungen abstimmen. Die finale Verantwortung für Balance und Spielgesundheit bleibt jedoch weiterhin beim Entwicklerteam.

Fazit

League of Legends Classic ist weit mehr als nur ein Nostalgie-Projekt. Riot Games verbindet die beliebtesten Inhalte der frühen LoL-Jahre mit modernen technischen Verbesserungen und einem eigenen Fortschrittssystem. Sowohl Veteranen, die das ursprüngliche League of Legends noch kennen, als auch Rückkehrer und neugierige Neulinge erhalten damit die Möglichkeit, die Anfänge des erfolgreichen MOBA in einer zeitgemäßen Form neu zu erleben. Der Startschuss fällt am 29. Juli mit Patch 26.15 und dürfte für viele Fans eines der spannendsten Updates des Jahres werden.

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