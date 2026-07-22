LesDiy Clone HAV A6 Juggernaut Turbo Tank im Test: Das ultimative Republic-Fahrzeug für Star Wars-Fans?

Kaum ein Fahrzeug der Galaktischen Republik strahlt so viel rohe Macht aus wie der HAVw A6 Juggernaut, besser bekannt als Clone Turbo Tank. Mit seinen zehn gewaltigen Rädern, der massiven Panzerung und seiner Fähigkeit, ganze Truppenkontingente samt Fahrzeugen über jedes Terrain zu transportieren, gehört der Koloss zu den beeindruckendsten Bodenfahrzeugen des Star Wars-Universums. Spätestens durch Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith sowie Star Wars: The Clone Wars entwickelte sich der Turbo Tank zu einem absoluten Fanliebling. Während LEGO den Juggernaut bislang nur dreimal offiziell umgesetzt hat, gehen MOC-Designer inzwischen deutlich weiter. Gemeinsam mit Designer Brick_Boss bringt LesDiy nun eine riesige Version des Republic-Fahrzeugs auf den Markt. Mit 3.298 Teilen richtet sich dieses Modell klar an erwachsene Star Wars- und Klemmbaustein-Fans, die ein imposantes Displaymodell suchen.

Über LesDiy:

Das Set wird über LesDiy vertrieben, eine Plattform, die sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil der internationalen Klemmbaustein-Szene etabliert hat. LesDiy arbeitet mit verschiedenen Herstellern und Designern zusammen, um hochwertige MOC-Modelle einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Besonders im Fokus stehen dabei Sets jenseits des Mainstreams, die sich durch kreative Themen, beeindruckende Größen und technische Raffinesse auszeichnen. Das Unternehmen legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit MOC-Designern, was sich in vielen exklusiven Bausätzen widerspiegelt, vom historischen Schiff bis hin zu futuristischen Fahrzeugen. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio, fairen Preisen und zuverlässigem Versand hat sich LesDiy mittlerweile zu einer beliebten Anlaufstelle für anspruchsvolle Baumeister entwickelt, die abseits der großen Marken auf Entdeckungstour gehen möchten.

Themenwelt Star Wars Bezeichnung Clone HAV A6 Turbo Tank Art.-Nummer 3694999 Teileanzahl 3298 Alter 18+ Veröffentlichung ab sofort UVP ca. 279€ Minifiguren nein Sticker enthalten? nein Bedruckte Steine? nein Anleitung via PDF Bauzeit ca. 16-20 Stunden

Der Clone Turbo Tank – Eine Ikone der Republik

Der HAV A6 Juggernaut wurde von Kuat Drive Yards entwickelt und diente während der Klonkriege als rollende Festung. Das Fahrzeug transportierte Klontruppen, schwere Ausrüstung und kleinere Fahrzeuge direkt an die Front und konnte selbst unter heftigstem Beschuss weiterkämpfen. LEGO veröffentlichte bisher drei offizielle Versionen:

7261 (2005) mit 801 Teilen

mit 801 Teilen 8098 (2010) mit 1.141 Teilen, bis heute für viele die beste offizielle Umsetzung

mit 1.141 Teilen, bis heute für viele die beste offizielle Umsetzung 75151 (2016) mit 903 Teilen im Kashyyyk-Design

Das LesDiy-Modell geht nun deutlich über diese Sets hinaus. Es orientiert sich zwar unverkennbar an der LEGO-Optik, vergrößert aber sämtliche Proportionen und ergänzt zahlreiche Details, die bei offiziellen Sets aus Platzgründen nie umgesetzt werden konnten. Geliefert wird das Modell in einer schlichten weißen Verpackung. Im Inneren befinden sich insgesamt 19 nicht nummerierte Beutel, wodurch sich bereits zeigt, dass dieses Set eher an erfahrene Baumeister gerichtet ist. Die Bauanleitung liegt ausschließlich digital vor und wird über einen QR-Code als PDF heruntergeladen. Das funktioniert problemlos, verlangt aber eine gewisse Vorbereitung. Da sämtliche Beutel unsortiert sind, empfiehlt es sich dringend, alle Teile vor Baubeginn nach Kategorien zu sortieren. Wer dies nicht macht, verbringt während des Baus sehr viel Zeit mit der Suche einzelner Elemente.

Ein anspruchsvolles Bauprojekt

Die Anleitung umfasst beeindruckende 480 Bauschritte auf 373 Seiten und gliedert sich in drei große Bauabschnitte, nämlich Fahrgestell, Räder und Aufbau. Bereits das Chassis zeigt, wie ambitioniert dieses Modell konstruiert wurde. Zahlreiche Technic-Elemente, SNOT-Techniken und mehrlagige Konstruktionen sorgen für eine enorme Stabilität. Gleichzeitig entsteht hier allerdings auch der komplexeste Teil des gesamten Modells. Teilweise wirkt das Innenleben sogar etwas überkonstruiert. Einige Bereiche hätten sich sicherlich einfacher lösen lassen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Trotzdem vermittelt der Bau viel Spaß und sorgt dafür, dass sich der riesige Panzer Schritt für Schritt zu einem beeindruckenden Gesamtmodell entwickelt.

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Die Räder als eigenes Bauprojekt

Allein die zehn gigantischen Räder bestehen jeweils aus rund 50 Einzelteilen. Das bedeutet, dass allein für die Bereifung ungefähr 500 Teile verbaut werden. Glücklicherweise bleibt der Aufbau trotz der Wiederholungen interessant, da jedes Rad sauber konstruiert ist und hervorragend zur massiven Erscheinung des Fahrzeugs beiträgt. Einziger Kritikpunkt sind einige der kleinen grauen Technic-Pins. Diese besitzen stellenweise eine etwas schwächere Klemmkraft als der übrige Steinbestand. Wer viele Technic-Teile zuhause besitzt, kann sie problemlos austauschen. Alternativ genügt an wenigen Stellen ein kleiner Tropfen Kleber, sofern das Modell dauerhaft ausgestellt werden soll. Davon abgesehen hinterlassen sämtliche übrigen Steine einen ausgesprochen hochwertigen Eindruck. Die Klemmkraft ist hervorragend und bewegt sich auf einem Niveau, das man inzwischen von LesDiy erwarten darf.

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Beeindruckender Innenraum

Nach dem Fahrwerk beginnt der eigentliche Aufbau des Republic-Panzers. Besonders positiv fällt auf, dass Brick_Boss dem Innenraum viel Aufmerksamkeit gewidmet hat. Im zentralen Frachtraum bleibt ausreichend Platz für zahlreiche Klonkrieger oder kleinere Fahrzeuge wie die ebenfalls enthaltenen BARC Speeder. Die Cockpits wurden ebenfalls liebevoll gestaltet. Zwar fehlen bedruckte Instrumente, dennoch entsteht durch die geschickte Anordnung der Bauteile ein glaubwürdiger Eindruck. Der Rezensent ersetzte die ursprünglich vorgesehenen schwarzen Fenster sogar durch transparente, rauchgraue Steine, wodurch die Cockpits noch hochwertiger wirken. Zwar gehört dies nicht zum Lieferumfang, zeigt aber eindrucksvoll, welches Potenzial in diesem Modell steckt.

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Mit jeder weiteren Baugruppe wächst der Turbo Tank sichtbar in die Höhe. Die zahlreichen Außenverkleidungen, Winkel und technischen Details verleihen dem Fahrzeug genau jene bullige Optik, die Fans aus den Filmen kennen. Besonders gelungen sind die Seitenverkleidungen, die sich vollständig abnehmen lassen. Auch mehrere Dachsegmente können geöffnet werden, wodurch jederzeit Zugriff auf den Innenraum besteht. Dadurch eignet sich das Modell nicht nur hervorragend als Displaystück, sondern bietet gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten für Dioramen oder Fotoshootings.

Spielwert trotz Displayfokus

Obwohl sich der LesDiy Clone Turbo Tank in erster Linie an erwachsene Sammler richtet, kommt auch der Spielwert nicht zu kurz. Der riesige Innenraum bietet ausreichend Platz für zahlreiche Minifiguren. Da das Set selbst keine Figuren enthält, können Sammler ihre vorhandenen LEGO-Klontruppen perfekt integrieren. Gerade Besitzer größerer Republic-Armeen erhalten hier endlich ein Fahrzeug, das der Größe ihrer Sammlung gerecht wird. Besonders erfreulich ist, dass zwei vollständige BARC Speeder im Lieferumfang enthalten sind. Diese ergänzen den Turbo Tank hervorragend und erweitern die Einsatzmöglichkeiten erheblich. Zusammen mit einigen Klonkriegern entstehen sofort beeindruckende Szenen aus den Klonkriegen. Die beweglichen Dach- und Seitenmodule laden zudem dazu ein, Truppen ein- und aussteigen zu lassen oder eigene Missionen nachzustellen.

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Größe und Präsenz

Mit einer Länge von rund 50 Zentimetern, einer Breite von etwa 20 Zentimetern und einer Höhe von rund 20 Zentimetern gehört der Turbo Tank zu den größten Republic-Fahrzeugen, die derzeit als Klemmbausteinmodell erhältlich sind. Im Regal wirkt das Modell enorm imposant und fügt sich überraschend harmonisch neben die offiziellen LEGO-Versionen ein. Tatsächlich könnte man den Eindruck gewinnen, LEGO hätte selbst eine Ultimate-Collector-Version des Turbo Tanks veröffentlicht.

Fazit

Der LesDiy Clone HAV A6 Turbo Tank gehört ohne Zweifel zu den beeindruckendsten Star Wars-MOCs, die aktuell als Komplettset erhältlich sind. Mit über 3.200 Teilen entsteht ein riesiges Displaymodell, das die ikonische Silhouette des Republic-Fahrzeugs hervorragend einfängt und gleichzeitig zahlreiche Details ergänzt, die offizielle LEGO-Versionen aus Platzgründen nie bieten konnten. Der Bau verlangt Erfahrung, Geduld und etwas Vorbereitung. Nicht nummerierte Beutel, digitale Anleitung und vereinzelte Technic-Pins mit schwächerer Klemmkraft richten sich eindeutig an fortgeschrittene Baumeister. Wer sich darauf einlässt, wird jedoch mit einem außergewöhnlichen Modell belohnt. Besonders überzeugen die enorme Größe, die hervorragende Stabilität, der zugängliche Innenraum und die beiden beiliegenden BARC Speeder. Lediglich das Fehlen von Minifiguren und bedruckten Teilen verhindert eine noch höhere Wertung. Für Fans der Klonkriege ist dieses Modell dennoch nahezu alternativlos und dürfte viele Jahre lang das Highlight jeder Star Wars-Sammlung bleiben.