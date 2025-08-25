USS Enterprise CVN-65 von LesDiy jetzt mit mehr Ausstattung

LesDiy hat für sein beeindruckendes 1 : 350 MOC UCS USS Enterprise CVN-65 Klemmbaustein-Set eine verbesserte Version angekündigt, mit Produktionssteigerung, Zuschüssen zum Preis und neuen Extras für Fans.

Verbesserte Ausstattung

Die beliebte Nachbildung des legendären Flugzeugträgers wird jetzt mit Aufklebern und einem gedruckten Papier-Manual ausgeliefert. Laut Webseite war lediglich ein QR-Code-Handbuch vorhanden, nicht mehr verfügbar beim neuen Mocsage-Modell. Die zusätzlichen Materialien erleichtern den Aufbau und erhöhen den Sammlerwert. Zusätzlich zur verbesserten Ausstattung wurde der Preis deutlich gesenkt. Je nach Version „MOC“ oder „Mocsage“, ist der Listenpreis jetzt niedriger als früher. Zudem wird beim Kauf direkt ein automatischer Rabatt von 23% gewährt.

Was das Modell von LesDiy bietet

Dieses detailreiche Set im Maßstab 1:350 stammt vom Designer bru_bri_mocs und umfasst 4.941 Teile. Es misst 93,7×25,7×26,1 cm und kommt samt Diorama-Ständer. Die USS Enterprise hielt über 50 Jahre Dienstzeit inne und ist ein Highlight für jeden Technik- und Schiffsliebhaber.

So profitiert ihr vom Angebot