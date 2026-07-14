Ehre unter Dieben: Koop-Stealth-Hit „Thick As Thieves“ jetzt auf Steam

Gemeinsam planen, lautlos schleichen und mit prall gefüllten Taschen entkommen: Mit Thick As Thieves schickt sich auf Steam ein extrem vielversprechender neuer Koop-Titel an, das Herz von Taktik- und Stealth-Fans im Sturm zu erobern. Das charmante Gauner-Abenteuer wirft uns in eine stilsichere, lebendige Welt, in der rohe Gewalt selten zum Ziel führt. Stattdessen sind perfektes Timing, Absprache im Team und ein flinkes Händchen gefragt. Wir haben uns die ersten Details und Gameplay-Features angeschaut – und die riechen nach einem echten Koop-Dauerbrenner.

In Thick As Thieves dreht sich alles um den perfekten Beutezug. Entweder solo oder im Team mit treuen Komplizen schlüpfen Spieler in die Rolle von Meisterdieben, die es auf die bestgeschützten Schätze der Stadt abgesehen haben. Die Schauplätze reichen von luxuriösen Anwesen reicher Schnösel bis hin zu schwer bewachten Tresoren. Was den Titel besonders reizvoll macht: Jedes Level fungiert als eine Art spielerischer Sandkasten, der unzählige Wege bietet, um an das begehrte Diebesgut zu gelangen.

Schlösser knacken, Wachen austricksen und die Beute teilen

Der Gameplay-Loop setzt voll auf anspruchsvolle Stealth-Mechaniken und smarte Gadgets. Bevor es überhaupt an den Tresor geht, muss die Umgebung ausgekundschaftet werden: Wo laufen die Wachen Streife? Welche Alarmsysteme sind aktiv? Gibt es versteckte Lüftungsschächte oder ein offenes Fenster im Obergeschoss? Spieler müssen im Schatten bleiben, Schlösser im Minispiel knacken und Taschenlampenkegeln elegant ausweichen.

Im Koop-Modus entfaltet das Spiel seine wahre Stärke. Hier ist Arbeitsteilung der Schlüssel zum Erfolg: Während ein Dieb die Überwachungskameras hackt oder die Wachen mit einem gezielten Geräusch ablenkt, schleicht sich der Partner durch die Hintertür, um die Beute zu sacken. Geht ein Alarm los, bricht dynamisches Chaos aus – dann zeigt sich, wer wirklich kühlen Kopf bewahrt und den Fluchtwagen rechtzeitig erreicht. Die erbeuteten Reichtümer werden anschließend im eigenen Versteck investiert, um bessere Werkzeuge, leisere Sohlen und neue Dietrich-Sets freizuschalten.

Charmanter Look trifft auf clevere Level-Architektur

Neben den spielerischen Qualitäten sticht sofort das visuelle Design ins Auge. Das Spiel nutzt einen wunderschön stilisierten, fast schon comicartigen Grafikstil, der perfekt zur humorvollen und doch spannenden Gauner-Atmosphäre passt. Das Leveldesign ist extrem detailverliebt und lädt zum Experimentieren ein. Jedes Objekt im Raum könnte eine potenzielle Ablenkung für eine Wache sein, jeder Vorhang ein perfektes Versteck. Untermalt wird das Ganze von einem jazzigen, interaktiven Soundtrack, der sich dynamisch anpasst – je nachdem, ob ihr unbemerkt durch die Gänge huscht oder gerade panisch vor der Security flieht.

Fazit: Das nächste große Koop-Ding?

Thick As Thieves bringt frischen Wind in das oft vernachlässigte Stealth-Genre. Das Zusammenspiel aus kreativer Freiheit, bockstarken Koop-Mechaniken und dem unverschämt charmanten Look macht den Titel zu einem echten Highlight für den nächsten Spieleabend mit Freunden. Für uns ist das Gauner-Abenteuer ein absoluter Pflichtkandidat für die Steam-Wunschliste. Packt die Dietriche ein, hier reift ein potenzieller Hit heran!

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Quelle: Bilder / Video