League EWC 2026 Viertelfinale: KC schreibt Geschichte und zieht ins Halbfinale ein

Das League EWC 2026 Viertelfinale hatte alles zu bieten, was Fans von internationalem League of Legends erwarten: dominante Vorstellungen, spannende Serien und eine europäische Erfolgsgeschichte. Während sich die koreanischen Topteams T1, Gen.G Esports und DPLUS KIA ihre Plätze im Halbfinale sicherten, sorgte Karmine Corp für Jubel in der LEC. Als letztes verbliebenes europäisches Team zog KC souverän in die Runde der letzten vier ein und hält den Traum vom Titel beim Esports World Cup 2026 am Leben.

T1 und Gen.G zeigen ihre Titelambitionen

Den Auftakt machte das mit Spannung erwartete LCK-Duell zwischen T1 und Hanwha Life Esports. Der amtierende Weltmeister zeigte von Beginn an, warum er trotz einiger Rückschläge weiterhin zu den großen Titelfavoriten zählt.

Vor allem das erste Spiel war eine Machtdemonstration. Mit einem deutlichen 21:4-Killscore dominierte T1 den MSI-2026-Champion nach Belieben und setzte Hanwha Life früh unter enormen Druck. Auch im zweiten Spiel ließ T1 nichts mehr anbrennen und machte den 2:0 Erfolg perfekt. Damit steht der Weltmeister erneut im Halbfinale des Esports World Cup.

Auch Gen.G Esports ließ gegen JD Gaming kaum Zweifel aufkommen. Das erste Spiel ging klar an die Koreaner, ehe JD Gaming im zweiten Match lange Zeit auf ein entscheidendes drittes Spiel hoffen durfte. Gen.G behielt jedoch in den entscheidenden Momenten die Nerven und sicherte sich mit einem 2:0 den zweiten Halbfinalplatz für die LCK.

League EWC 2026 Viertelfinale: Karmine Corp hält die LEC-Hoffnung am Leben

Alle europäischen Augen richteten sich anschließend auf Karmine Corp. Als einziges verbliebenes Team der LEC bekam es KC mit AG.AL zu tun und lieferte eine überzeugende Vorstellung ab.

Mit zwei starken Partien setzte sich Karmine Corp verdient mit 2:0 durch und zog erstmals unter die besten vier Teams des Esports World Cup 2026 ein. Die Franzosen zeigten dabei einmal mehr, warum sie sich ihren Platz im Viertelfinale verdient hatten, und sorgen nun dafür, dass Europa auch im Halbfinale noch vertreten ist.

Nach dem frühen Turnier-Aus von G2 Esports und Movistar KOI lastet nun die gesamte Hoffnung der LEC auf Karmine Corp. Der Traum vom internationalen Titel lebt damit weiter.

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League EWC 2026 Viertelfinale: DPLUS KIA komplettiert das Halbfinale

Im letzten Viertelfinale traf Bilibili Gaming (BLG) auf DPLUS KIA. Im Gegensatz zu den vorherigen Begegnungen entwickelte sich hier die spannendste Serie des Tages.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, sodass erst ein drittes Spiel über den Halbfinaleinzug entscheiden musste. Dort zeigte DPLUS KIA die stärkeren Nerven und gewann die Serie mit 2:1.

Damit steht fest: Das Halbfinale des Esports World Cup 2026 besteht aus drei Teams der LCK und einem Vertreter der LEC.

Diese Halbfinals erwarten uns beim League EWC 2026

Nach den Viertelfinals stehen nun die beiden Halbfinalpaarungen fest:

T1 vs. Karmine Corp

Gen.G Esports vs. DPLUS KIA

Vor allem das erste Halbfinale dürfte aus europäischer Sicht mit großer Spannung verfolgt werden. Karmine Corp geht zwar als klarer Außenseiter in das Duell mit dem amtierenden Weltmeister, doch genau solche Geschichten machen internationale Turniere so besonders. KC hat bereits mehrfach bewiesen, dass das Team mit Druck umgehen kann und vielleicht gelingt den Franzosen die nächste große Überraschung.

Das zweite Halbfinale verspricht ebenfalls absolute Spitzenklasse. Mit Gen.G und DPLUS KIA treffen zwei der stärksten Teams Koreas aufeinander und kämpfen um den Einzug ins große Finale.

Gibt es die Underdog Story?

Das League EWC 2026 Viertelfinale hat eindrucksvoll gezeigt, warum der Esports World Cup zu den größten League-of-Legends-Turnieren des Jahres gehört. T1 und Gen.G bestätigten ihre Favoritenrolle, DPLUS KIA setzte sich in einer packenden Serie gegen BLG durch und Karmine Corp schrieb aus europäischer Sicht die Geschichte des Tages.

Damit stehen drei LCK-Teams und ein LEC-Team im Halbfinale. Für Karmine Corp wartet mit T1 nun die wohl größte Herausforderung des Turniers. Das Halbfinale findet morgen, am 18.07.2026, statt und wird mit dem Duell T1 gegen Karmine Corp eröffnet.

Ob KC für die nächste Überraschung sorgen und die Underdog-Story weiterschreiben kann? Einschalten lohnt sich defintiv.

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