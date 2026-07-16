League EWC 2026 Tag 2: Desaster für die LEC

Der 2. Tag des League EWC 2026 hatte einige absolute Topspiele zu bieten. Bereits im Upper Bracket trafen mehrere Titelkandidaten direkt aufeinander, ehe in den anschließenden Decider Matches über den Einzug ins Viertelfinale entschieden wurde. Aus Sicht der europäischen Fans verlief der zweite Turniertag jedoch alles andere als erhofft. Während Karmine Corp als einziges LEC-Team das Viertelfinale erreichte, verabschiedete sich G2 Esports frühzeitig aus dem Turnier. Damit ruhen die europäischen Hoffnungen beim Esports World Cup 2026 nun ausschließlich auf den Schultern von KC.

League EWC 2026 Tag 2: Favoriten setzen im Upper Bracket ein Ausrufezeichen

Der Tag begann direkt mit mehreren hochklassigen Begegnungen. GenG ließ den Sentinels keine Chance und zog verdient in die nächste Runde ein.

Anschließend sorgte Bilibili Gaming (BLG) für ein echtes Statement. Das chinesische Topteam besiegte den amtierenden Weltmeister T1 und untermauerte damit eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Titel beim Esports World Cup 2026.

Auch für G2 Esports lief es nicht nach Plan. Gegen AG.AL fand der LEC-Vertreter nie richtig ins Spiel und verpasste nach der Niederlage den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Im letzten Upper-Bracket-Duell des Tages bestätigte Hanwha Life Esports (HLE) seine starke Form. Der frischgebackene MSI-2026-Champion setzte sich gegen JD Gaming durch und sicherte sich souverän einen Platz unter den besten acht Teams des Turniers.

Karmine Corp rettet die Ehre der LEC

Nach den Upper-Bracket-Partien folgten die Decider Matches – Do-or-Die-Spiele, in denen jede Niederlage das sofortige Turnier-Aus bedeutete.

Für Karmine Corp ging es gegen die Sentinels um den Verbleib im Turnier. KC hielt dem Druck stand und gewann die Serie souverän mit 2:0. Damit sicherte sich die französische Organisation als einziges europäisches Team den Einzug ins Viertelfinale.

Auch T1 zeigte nach der Niederlage gegen BLG eine starke Reaktion. Der Weltmeister ließ GAM Esports beim 2:0 keine Chance und bleibt damit weiterhin im Rennen um den Titel.

Für JD Gaming verlief der Abend ebenfalls erfolgreich. Das chinesische Topteam setzte sich klar mit 2:0 gegen MIBR.LOS durch und komplettierte das Viertelfinalfeld.

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League EWC 2026 Tag 2: G2 scheidet aus

Die größte Enttäuschung des Tages aus europäischer Sicht war das Aus von G2 Esports. Gegen DPLUS KIA konnte der LEC-Vertreter nicht an die Leistung vom Vortag anknüpfen und verlor deutlich mit 0:2.

Nach dem frühen Aus bei den MSI 2026 endet damit auch der Esports World Cup 2026 für G2 deutlich früher als erwartet. Bereits am ersten Turniertag war Movistar KOI ausgeschieden, sodass nun feststeht: Karmine Corp ist das einzige verbleibende Team der LEC im Wettbewerb und muss die europäische Flagge im Viertelfinale alleine hochhalten.

Für die europäischen Fans ist das ein ernüchterndes Zwischenfazit. Erneut gelingt es der LEC nicht, mehrere Teams tief in einem internationalen Turnier zu platzieren – ein Trend, der sich nach dem enttäuschenden MSI 2026 nun auch beim Esports World Cup fortsetzt.

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Diese Viertelfinalspiele erwarten uns morgen

Bereits morgen (17.07.2026) geht der Esports World Cup mit dem Viertelfinale weiter. Dabei warten gleich mehrere absolute Topspiele:

Hanwha Life Esports vs. T1 – Ein prestigeträchtiges LCK-Duell zwischen zwei Teams, die sich bestens kennen.

GenG vs. JD Gaming – Zwei Turnierfavoriten kämpfen um den Einzug ins Halbfinale.

AG.AL vs. Karmine Corp – Das wohl wichtigste Match für alle europäischen Fans. Kann KC die letzte Hoffnung der LEC am Leben halten?

Bilibili Gaming vs. DPLUS KIA – Ein weiteres hochklassiges Duell zwischen zwei Titelanwärtern.

Vor allem das Aufeinandertreffen von HLE und T1 verspricht absolute Weltklasse. Gleichzeitig richtet sich aus europäischer Sicht der gesamte Fokus auf Karmine Corp. Schafft die französische Organisation die nächste Überraschung und den Sprung unter die besten vier Teams des Turniers?

Letzte Hoffnung für EU Fans

Der 2.Tag des League EWC 2026 brachte spektakuläre Topspiele, klare Favoritensiege und bittere Enttäuschungen. Während Hanwha Life Esports, GenG, BLG und T1 ihre Titelambitionen untermauerten, musste sich G2 Esports bereits früh aus dem Wettbewerb verabschieden. Damit bleibt Karmine Corp als einziges Team der LEC im Rennen und trägt im Viertelfinale die Hoffnungen einer ganzen Region. Der morgige Turniertag wird zeigen, welche vier Teams den Sprung ins Halbfinale des Esports World Cup 2026 schaffen.

Den Recap zu Tag 1 findet ihr hier: