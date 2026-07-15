League EWC 2026 Tag 1: Alle Ergebnisse und Überraschungen

Der 1. Tag des League of Legends EWC 2026 ist Geschichte und der Esports World Cup in Paris hat direkt zum Auftakt einige Überraschungen, dominante Vorstellungen und bittere Enttäuschungen geliefert. Vor allem aus europäischer Sicht verlief der erste Turniertag wechselhaft: Während G2 Esports und Karmine Corp Grund zum Jubeln hatten, mussten sich MKOI und später auch LYON bereits aus dem Turnier verabschieden. Gleichzeitig zeigten Top-Favoriten wie Hanwha Life Esports, T1 und JD Gaming eindrucksvoll, warum sie zum engsten Favoritenkreis zählen.

League EWC 2026 Tag 1: Europa erlebt Licht und Schatten

Den Auftakt des Turniers bestritten Team Secret und Team Sentinels. Die Sentinels ließen ihrem Gegner kaum eine Chance und eröffneten den Esports World Cup mit einem souveränen Erfolg.

Anschließend ruhte der Fokus vieler Fans auf den europäischen Vertretern. Nach dem enttäuschenden MSI 2026 waren die Hoffnungen groß, dass Karmine Corp, G2 Esports und Movistar KOI beim EWC für bessere Ergebnisse sorgen würden. Der Start verlief allerdings alles andere als optimal. Karmine Corp musste sich GenG deutlich geschlagen geben und auch Movistar KOI zog trotz einer kämpferischen Leistung gegen den Favoriten Bilibili Gaming (BLG) den Kürzeren.

Für den ersten europäischen Erfolg sorgte schließlich G2 Esports. Nach dem überraschenden MSI-Aus gegen LYON stand das Team unter Druck, lieferte gegen FURIA jedoch eine überzeugende Leistung ab und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde.

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Favoriten geben sich keine Blöße an Tag 1 des EWC 2026

Auch die Top-Teams aus Korea und China unterstrichen am ersten Turniertag ihre Ambitionen auf den Titel. Besonders spektakulär verlief das Duell zwischen T1 und GAM Esports. Der Draft des amtierenden Weltmeisters überraschte viele Zuschauer und auch der Start in die Partie verlief ungewohnt schwach. Doch wer T1 früh abschreibt, macht häufig einen Fehler. Das Team kämpfte sich eindrucksvoll zurück und drehte die Begegnung in typischer T1-Manier.

Nicht weniger dominant präsentierte sich Hanwha Life Esports (HLE). Der frischgebackene MSI-2026-Champion ließ MIBR.LOS keine Chance und zeigte eindrucksvoll, warum das Team derzeit als eines der stärksten der Welt gilt.

Auch JD Gaming überzeugte mit einem deutlichen Erfolg gegen LYON, während AG.AL für die wohl größte Überraschung des Tages sorgte. Das Team besiegte DPLUS KIA klar und fügte Showmaker und seinen Teamkollegen eine empfindliche Niederlage zu.

Das Lower Bracket fordert die ersten Opfer

Nach Abschluss der Upper-Bracket-Partien ging es direkt mit den Eliminationsspielen weiter. Ab diesem Zeitpunkt galt: Verlieren verboten.

Für Karmine Corp ging es gegen Team Secret um das Turnierleben. Nach einem spannenden Best-of-3 setzte sich der europäische Vertreter mit 2:1 durch und wahrte die Chance auf einen Triumph.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für Movistar KOI. Gegen GAM Esports verlor das spanische Team knapp mit 1:2 und musste sich bereits am ersten Turniertag aus dem Esports World Cup verabschieden, ein bitteres Ergebnis für die europäischen Fans.

Auch DPLUS KIA zeigte nach der Auftaktniederlage eine starke Reaktion. Gegen FURIA gewann das koreanische Team souverän mit 2:0 und bleibt damit weiterhin im Rennen.

Für die nächste Überraschung sorgte MIBR.LOS, das LYON überraschend deutlich mit 2:0 besiegte. Damit verabschiedete sich auch ein nordamerikanischer Vertreter bereits früh aus dem Wettbewerb.

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Diese Matches stehen heute auf dem Programm

Bereits heute (16. Juli) geht der Esports World Cup ab 11 Uhr mit den Upper-Bracket-Partien weiter. Dabei warten gleich mehrere absolute Topspiele:

Sentinels vs. GenG

BLG vs. T1

G2 Esports vs. AG.AL

Hanwha Life Esports vs. JD Gaming

Gerade die Begegnungen zwischen BLG und T1 sowie HLE und JD Gaming versprechen bereits auf Viertelfinalniveau stattzufinden. Gleichzeitig möchte G2 Esports den positiven Schwung aus dem ersten Turniertag nutzen und sich den Einzug ins Viertelfinale sichern.

Fazit zum 1. Tag des LoL EWC 2026

Der Einstieg in den EWC 2026 bot alles, was Fans von einem internationalen League-of-Legends-Turnier erwarten: dominante Favoriten, spannende Best-of-3-Serien und einige Überraschungen. Während sich Karmine Corp nach der Auftaktniederlage eindrucksvoll zurückmeldete und G2 Esports überzeugte, endete das Turnier für Movistar KOI und LYON bereits nach dem ersten Tag.

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