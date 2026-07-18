League EWC 2026 Halbfinale: Die Karmine Corp Sensation

Das League EWC 2026 Halbfinale hatte alles zu bieten, was League-of-Legends-Fans sich wünschen konnten. Emotionen, Comebacks, spektakuläre Teamfights und eine der wohl besten Best-of-3-Serien der jüngeren Esports-Geschichte. Während Karmine Corp den amtierenden Weltmeister T1 sensationell aus dem Turnier warf, setzte sich DPLUS KIA im zweiten Halbfinale gegen Gen.G Esports durch. Damit steht das große Finale des Esports World Cup 2026 fest.

League EWC 2026 Halbfinale: Karmine Corp schreibt Geschichte gegen T1

Bereits das erste Halbfinale versprach absolute Weltklasse. Karmine Corp, der letzte verbliebene Vertreter der LEC, traf auf den amtierenden Weltmeister T1. Die Rollen waren vor dem Match klar verteilt: KC ging als Außenseiter in die Serie, während T1 nach dem enttäuschenden MSI 2026 unbedingt den nächsten internationalen Titel gewinnen wollte.

Im ersten Spiel zeigte T1 eindrucksvoll seine Klasse und ging verdient mit 1:0 in Führung. Vieles deutete darauf hin, dass die Koreaner ihrer Favoritenrolle gerecht werden würden.

Doch Karmine Corp antwortete eindrucksvoll. Im zweiten Spiel drehte das Team den Spieß um, spielte mutig nach vorne und erzwang den Ausgleich. Plötzlich war aus einer erwarteten Angelegenheit eine hochspannende Serie geworden.

Das Chaos von Paris entscheidet die Serie

Das dritte und entscheidende Spiel entwickelte sich zu einem echten Klassiker.

Zu Beginn lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, ehe T1 immer mehr die Kontrolle übernahm. Bereits nach 18 Minuten betrug der Vorsprung der Koreaner rund 5.500 Gold, und spätestens nach einem klar gewonnenen Teamfight in Minute 26 schien die Partie entschieden.

T1 sicherte sich den Baron, zerstörte den Inhibitor und stand scheinbar kurz vor dem Finaleinzug. Für viele Zuschauer war das Spiel an diesem Punkt bereits vorbei.

Doch dann begann das, was viele Fans wohl noch lange als das „Chaos von Paris“ in Erinnerung behalten werden.

Ein zu optimistischer Engage von Oner wurde sofort bestraft. Der Jungler fiel früh und Karmine Corp gelang die Verteidigung der eigenen Basis. Wenige Minuten später gewann T1 zwar erneut einen Teamfight, öffnete die untere Seite der Karte und zerstörte den nächsten Inhibitor doch wieder hielt KC stand.

Der vielleicht spielentscheidende Moment folgte anschließend am Soul-Drachen.

T1 startete den Objective-Fight, ehe kyeahoo und Canna mit einer perfekt abgestimmten Kombination aus Gnar- und Annie-Ultimate den kompletten Weltmeister überraschten. Der Teamfight ging klar an Karmine Corp und die Arena in Paris verwandelte sich in einen Hexenkessel.

War das tatsächlich die Chance auf die größte Überraschung des Turniers?

Noch nicht.

Auch T1 zeigte einmal mehr die Qualitäten eines Weltmeisters, verteidigte die eigene Basis erfolgreich und brachte sich wieder in eine Position, selbst Druck auf der Karte auszuüben. Mit einer Ryze-Ultimate von Faker versuchten die Koreaner über die Botlane das Spiel zu entscheiden.Doch der anschließende Teamfight gehörte komplett Karmine Corp.Mit der Überzahl marschierte KC direkt in die Basis des Weltmeisters und zerstörte tatsächlich den Nexus von T1. Die Sensation war perfekt.

Karmine Corp steht im Finale des League EWC 2026.

Für viele Fans dürfte dieses Best-of-3 schon jetzt als eine der besten Serien der League-of-Legends-Geschichte in Erinnerung bleiben. Die Arena kochte über und die französischen Fans feierten ihr Team minutenlang. Vor dem Turnier hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass ausgerechnet Karmine Corp den amtierenden Weltmeister ausschalten würde.

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League EWC 2026 Halbfinale: Smash führt DPLUS KIA ins Finale

Nach der historischen Serie zwischen KC und T1 wartete das zweite Halbfinale zwischen Gen.G Esports und DPLUS KIA.

Das erste Spiel verlief lange ausgeglichen, ehe vor allem Smash den Unterschied machte. Der AD-Carry von DPLUS KIA zeigte auf Ezreal eine herausragende Leistung und entschied ein spannendes erstes Spiel zugunsten seines Teams.Gen.G wollte sich jedoch keinesfalls kampflos verabschieden.

Im zweiten Spiel zeigte der LCK-Champion starke Teamfights und kämpfte sich verdient zum 1:1-Ausgleich zurück. Erneut bekamen die Zuschauer eine Serie über die volle Distanz geboten.Im entscheidenden dritten Spiel übernahm DPLUS KIA jedoch früh die Kontrolle. Wieder war es Smash, der diesmal auf Lucian eine absolute Glanzleistung zeigte.Zwar gelang es Gen.G zwischenzeitlich, den Goldrückstand noch einmal auszugleichen, doch DPLUS KIA erhöhte anschließend erneut das Tempo und erspielte sich einen Vorsprung von rund 7.000 Gold. Diesen ließen sich ShowMaker und seine Teamkollegen nicht mehr nehmen.

Besonders beeindruckend: Smash beendete das entscheidende dritte Spiel ohne einen einzigen Tod und war damit der überragende Spieler der Serie.

Mit dem 2:1-Erfolg zieht DPLUS KIA verdient ins Finale des League EWC 2026 ein.

Finale und Spiel um Platz 3 stehen fest

Bereits morgen (19.07.) geht der Esports World Cup 2026 in seinen finalen Turniertag.

Im Spiel um Platz 3 treffen T1 und Gen.G Esports aufeinander. Beide koreanischen Topteams werden alles daran setzen, das Turnier zumindest mit einem Podiumsplatz abzuschließen.

Im großen Finale kommt es anschließend zum Duell zwischen Karmine Corp und DPLUS KIA.

Für KC bietet sich die einmalige Chance, die wohl größte Underdog-Geschichte des Jahres zu vollenden und den Titel nach Europa zu holen. DPLUS KIA dürfte jedoch alles daran setzen, den internationalen Titel zurück nach Korea zu bringen.

Welches Team holt sich die Krone?

Das League EWC 2026 Halbfinale bot League of Legends auf allerhöchstem Niveau. Karmine Corp schrieb mit dem Sieg gegen T1 Esports-Geschichte und steht völlig verdient im großen Finale. Gleichzeitig zeigte DPLUS KIA eine beeindruckende Leistung gegen Gen.G und geht mit viel Selbstvertrauen in das Endspiel.

Nun fehlt nur noch ein Schritt bis zum Titel. Wer sichert sich den Esports World Cup 2026 und nimmt das Preisgeld mit nach Hause? Die Antwort gibt es bereits morgen im großen Finale.

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