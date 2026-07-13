Jurassic Park & Event Horizon-Star Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren verstorben

Die Filmwelt trauert um Sam Neill. Der aus Neuseeland stammende Schauspieler ist am 13. Juli 2026 im Alter von 78 Jahren in Sydney verstorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht in einem offiziellen Statement und bat darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Besonders Millionen Filmfans werden Neill als den Paläontologen Dr. Alan Grant aus der Jurassic Park-Reihe in Erinnerung behalten.

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Friedlicher Abschied im Kreis seiner Familie

Laut der Familie verstarb Sam Neill unerwartet, jedoch friedlich im Beisein seiner Angehörigen. Besonders bemerkenswert: Erst wenige Monate zuvor hatte der Schauspieler öffentlich erklärt, dass er seine Krebserkrankung überwunden habe. Nach seiner Diagnose eines Angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms im Jahr 2022 musste er sich über Jahre hinweg behandeln lassen und veröffentlichte 2023 seine bewegende Autobiografie Did I Ever Tell You This?. Internationalen Kultstatus erreichte Sam Neill mit seiner Rolle als Dr. Alan Grant. Seinen ersten Auftritt hatte er 1993 in Steven Spielbergs Jurassic Park, einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Anschließend kehrte er für Jurassic Park III sowie Jurassic World Dominion erneut in die Rolle des Paläontologen zurück. Über seine berühmteste Figur sagte Neill einst scherzhaft, Alan Grant sei für ihn wie ein altes, bequemes Paar Stiefel, vertraut und etwas in die Jahre gekommen, aber unmöglich loszulassen.

Eine Karriere über mehr als fünf Jahrzehnte

Doch Sam Neill war weit mehr als nur ein Dinosaurierjäger. Bereits Ende der 1970er-Jahre gehörte er zu den prägenden Gesichtern des neuseeländischen und australischen Kinos. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit zahlreichen renommierten Regisseuren zusammen und spielte unter anderem in:

The Piano

The Hunt for Red October

Event Horizon

The Horse Whisperer

The Hunt for the Wilderpeople

The Tudors

Merlin

Auch in den Marvel-Filmen Thor: Ragnarok und Thor: Love and Thunder war er in kleineren Rollen zu sehen. Mit Jurassic Park schrieb Sam Neill Filmgeschichte. Der Blockbuster spielte weltweit mehr als 900 Millionen US-Dollar ein und revolutionierte den Einsatz computergenerierter Spezialeffekte. Jahrzehnte später kehrte Neill gemeinsam mit seinen langjährigen Co-Stars noch einmal für Jurassic World Dominion vor die Kamera und begeisterte damit eine neue Generation von Kinobesuchern.

Ein Schauspieler mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit

Neben seiner Schauspielkarriere betrieb Sam Neill ein Weingut in Neuseeland und engagierte sich bis zuletzt für Film- und Kulturprojekte in Australien und seiner Heimat. Kollegen beschrieben ihn immer wieder als warmherzigen, humorvollen und außergewöhnlich professionellen Menschen. Sein Einfluss auf das Kino und insbesondere auf das neuseeländische Filmschaffen gilt als kaum zu überschätzen. Mit Sam Neill verliert die Filmwelt einen der prägendsten Schauspieler der vergangenen fünf Jahrzehnte. Seine Rollen, allen voran Dr. Alan Grant, werden jedoch auch künftig Generationen von Filmfans begleiten und dafür sorgen, dass sein Vermächtnis unvergessen bleibt.