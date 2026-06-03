Tomb Raider: Legacy of Atlantis bestätigt Einsatz von KI-Unterstützung

Kurz nach der offiziellen Enthüllung von Tomb Raider Legacy of Atlantis sorgt ein neuer Eintrag auf der Steam-Seite des Spiels für Diskussionen. Dort bestätigen die Entwickler, dass während der Produktion des kommenden Tomb-Raider-Abenteuers teilweise KI-gestützte Werkzeuge eingesetzt wurden. Das Spiel befindet sich bei Crystal Dynamics und Flying Wild Hog in Entwicklung und soll im Februar 2027 erscheinen.

KI kam in frühen Entwicklungsphasen zum Einsatz

Laut dem veröffentlichten Hinweis wurden KI-gestützte Tools ausschließlich zur Unterstützung früher Konzeptarbeiten sowie für temporäre Entwicklungsinhalte verwendet. Die Entwickler betonen dabei ausdrücklich, dass sämtliche mit KI erstellten Inhalte entweder vollständig ersetzt. Oder von menschlichen Mitarbeitern überarbeitet wurden, um die kreative und künstlerische Vision des Teams zu bewahren. Damit soll sichergestellt werden, dass das finale Spielerlebnis weiterhin den Qualitätsstandards der beteiligten Studios entspricht.

Die Formulierung deutet darauf hin, dass künstliche Intelligenz nicht direkt für wesentliche Inhalte des fertigen Spiels eingesetzt wurde, sondern eher als Hilfsmittel während der Vorproduktion diente. Genauere Details darüber, welche Bereiche konkret betroffen waren, wurden bislang allerdings nicht veröffentlicht.

KI bleibt ein kontroverses Thema

Der Einsatz generativer KI in der Spieleentwicklung sorgt seit Monaten für kontroverse Diskussionen innerhalb der Branche. Kritiker befürchten negative Auswirkungen auf kreative Berufe. Während Befürworter die Technologie als Werkzeug betrachten, das Entwicklungsprozesse beschleunigen und Teams entlasten kann. Auch wenn der Umfang der KI-Nutzung bei Tomb Raider: Legacy of Atlantis offenbar begrenzt war, dürfte die Offenlegung für weitere Diskussionen sorgen.

Positiv aufgenommen wird von vielen Spielern vor allem die Tatsache, dass Crystal Dynamics und Flying Wild Hog den Einsatz entsprechender Werkzeuge offen kommunizieren. Da immer mehr Studios mit KI-Technologien experimentieren, wächst auch die Forderung nach Transparenz darüber, in welchem Umfang diese tatsächlich verwendet werden.

Release weiterhin für Februar 2027 geplant

Unabhängig von der aktuellen Diskussion befindet sich Tomb Raider: Legacy of Atlantis weiterhin auf Kurs für seine Veröffentlichung am 12. Februar 2027. Weitere Informationen zur Geschichte, zum Gameplay und zur technischen Umsetzung dürften in den kommenden Monaten folgen.