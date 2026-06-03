Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben heute offiziell bekannt gegeben, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis, die mit Spannung erwartete Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996, ab sofort vorbestellt werden kann. Das Action-Adventure erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

Im Rahmen des heutigen State of Play-Showcase wurde zudem ein neuer Trailer präsentiert, der erstmals Einblicke in das modernisierte Gameplay gewährt.

Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der neue Trailer zeigt Lara Crofts ikonisches erstes Abenteuer in neuem Gewand. Neben einer deutlich überarbeiteten Grafik erhalten Fans einen ersten Eindruck von den modernisierten Spielmechaniken, den neu gestalteten Schauplätzen und den spektakulären Actionsequenzen.

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Drei Editionen zur Auswahl

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar. Spieler können zwischen drei verschiedenen Editionen wählen.

Standard Edition (59,99 Euro)

Tomb Raider: Legacy of Atlantis (digital)

„Survivor“-Outfit (Vorbestellerbonus)

Deluxe Edition (69,99 Euro)

Enthält alle Inhalte der Standard Edition sowie:

48 Stunden Vorabzugang zum Spiel (Vorbestellerbonus)

Outfit „Parisian Fugitive“

Story-DLC-Paket nach Veröffentlichung

Collector’s Edition (199,99 Euro)

Zusätzlich zu allen Inhalten der Deluxe Edition erhalten Käufer:

Premium-Steelbook

Lara Croft vs. The T-Rex-Statue

Mini-Artbook

Croft-Signet-Anstecknadel

Atlantean-Talisman-Schlüsselanhänger

Nintendo Switch 2 erhält Day-One-Release

Im Zuge der Ankündigung wurde außerdem bestätigt, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis zeitgleich mit den anderen Plattformen für die Nintendo Switch 2 erscheint. Laut Entwicklerstudio wurde das Spiel speziell für die neue Hardware optimiert und soll sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus ein flüssiges Spielerlebnis bieten.

Umfangreiche Lokalisierung zum Start

Zum Release wird das Spiel vollständig lokalisiert und mit Audio- sowie Textunterstützung in folgenden Sprachen verfügbar sein:

Deutsch

Englisch

Französisch

Spanisch (Lateinamerika)

Portugiesisch (Brasilien)

Polnisch

Vereinfachtes Chinesisch

Darüber hinaus werden Textlokalisierungen für Italienisch, Spanisch (Spanien), Japanisch, Koreanisch und Traditionelles Chinesisch angeboten.

Die Rückkehr eines legendären Abenteuers

In Tomb Raider: Legacy of Atlantis begleiten Spieler Lara Croft auf ihrer gefährlichsten Expedition. Auf der Suche nach den verlorenen Geheimnissen von Atlantis reist die junge Archäologin rund um den Globus und entdeckt uralte Relikte, mystische Orte und längst vergessene Geheimnisse.

Das Remake verbindet die Atmosphäre des Originals mit moderner Technik und erweitert die Geschichte um neue erzählerische Elemente, die Laras erste große Expedition stärker mit ihrer späteren Entwicklung verknüpfen.

Klassische Schauplätze und neue Gameplay-Elemente

Spieler dürfen sich auf zahlreiche bekannte Orte des Originals freuen, darunter die Dschungel Perus, die Ruinen Griechenlands, die Wüsten Ägyptens sowie die geheimnisvolle Insel Atlantis.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Erweiterte Story mit neuen Hintergrundinformationen

Modernisierte Rätsel und Umgebungsmechaniken

Verbesserte Bewegungsfreiheit mit Enterhaken und akrobatischen Manövern

Neu inszenierte Kämpfe gegen Tiere, Söldner und mythologische Kreaturen

Die Rückkehr ikonischer Momente wie der legendäre Kampf gegen den T-Rex

1 von 5

Das definitive Tomb-Raider-Erlebnis

Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis wollen Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler ansprechen. Während Veteranen das erste Abenteuer von Lara Croft in neuem Gewand erleben können, erhalten Neueinsteiger die Gelegenheit, eines der einflussreichsten Action-Adventures der Videospielgeschichte erstmals in einer zeitgemäßen Neuinterpretation zu entdecken.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.