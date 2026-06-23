Nach dem Erfolg in Mannheim: GEEKWORLD 2027 ankündigt!

Kaum sind die Hallentore der Maimarkthalle geschlossen, blicken die Veranstalter der GEEKWORLD bereits in die Zukunft. Nach einer fulminanten Convention am vergangenen Wochenende steht der Termin für das nächste Jahr offiziell fest: Am 12. und 13. Juni 2027 verwandelt sich Mannheim wieder in das absolute Mekka für Popkultur, TCG und Gaming. Game2Gether hat alle ersten Infos zum kommenden Kultevent.

Die GEEKWORLD 2026 hat bewiesen, wie viel Suchtpotenzial und ungeschliffene Energie in diesem Messeformat steckt. Zwischen packenden Turnieren in der Gaming-Zone, tonnenweise Nostalgie an den kostenlosen Retro-Arcade-Automaten und prall gefüllten Sicherheitskoffern voller seltener Trading Cards (TCG) hat sich die Convention tief in die Herzen der Community eingebrannt. Dass die Macher nicht lange fackeln, zeigt die blitzschnelle Ankündigung für das kommende Jahr: Die GEEKWORLD 2027 findet offiziell am 12. und 13. Juni 2027 statt.

Der Blick nach vorn: Ein Rohdiamant wird geschliffen

Dass der Termin so früh kommuniziert wird, ist ein starkes Signal an die gesamte Szene. Die GEEKWORLD will wachsen – und sie bringt das perfekte Fundament dafür mit. Für die Ausgabe 2027 haben die Veranstalter bereits angekündigt, das Feedback der Community direkt umzusetzen. Wenn an den logistischen Stellschrauben wie der Gang-Aufteilung, der Hallenbelüftung und dem Sound-Management der Bühnen gedreht wird, steht dem Aufstieg zu einer der ganz großen Konstanten im deutschen Messekalender absolut nichts im Wege.

Tickets auf die Wunschliste!

Für Fans von Cosplay, Anime, Sammelkarten und Gaming heißt es ab sofort: Kalender raus und das Juni-Wochenende 2027 fett rot markieren! Wir von Game2Gether werden das Großevent natürlich auch im nächsten Jahr wieder intensiv begleiten und im Vorfeld über anstehende Ticket-Phasen, Special Guests und Highlights berichten. Die Vorfreude ist jedenfalls jetzt schon riesig!

Quelle: Bilder – Daniel Spies

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