Summer Game Fest 2026: Die großen Ankündigungen im Überblick

Am 5. Juni 2026 war es wieder soweit: Das Summer Game Fest 2026 hat die nächste große Welle an Spieleankündigungen losgetreten. Zwischen bekannten Namen wie Resident Evil, Final Fantasy, Assassin’s Creed und Alien gab es auch neue Marken, frische DLCs und einige Comebacks, mit denen viele Fans wahrscheinlich nicht gerechnet haben.

Damit ihr nicht durch dutzende Trailer springen müsst, haben wir euch die wichtigsten Spiele, Erweiterungen und Updates kompakt zusammengefasst. Zu jedem Titel gibt es kurz die wichtigsten Infos: Was ist das für ein Spiel? Woher kommt die Reihe? Handelt es sich um ein neues Spiel, ein Remake, ein DLC oder ein Update? Wann erscheint es und für welche Plattformen ist es bisher bestätigt?

Resident Evil Veronica

Capcom eröffnete die Show direkt mit einem echten Fanwunsch: Resident Evil Veronica ist ein Remake von Resident Evil Code: Veronica aus dem Jahr 2000. Das Original erschien damals zuerst für Dreamcast und gilt bis heute als wichtiger Teil der klassischen Resident-Evil-Ära, auch wenn es nie den Nummernstatus eines Resident Evil 3 oder 4 bekommen hat.

Das Remake soll die Geschichte modernisieren, das Gameplay überarbeiten und visuell auf den aktuellen Stand bringen. Inhaltlich steht wieder Claire Redfield im Fokus, die nach den Ereignissen von Resident Evil 2 weiter nach ihrem Bruder Chris sucht.

Release: 2027

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam

Steam: https://store.steampowered.com/app/4824610/Resident_Evil_Veronica/

Mighty Cuphead Adventure

Studio MDHR bleibt Cuphead treu, geht mit Mighty Cuphead Adventure aber in eine andere Richtung. Statt klassischem Run and Gun im Stil alter Cartoons erwartet uns hier ein kleineres Pixel-Art-Abenteuer, das bewusst an alte 8-Bit-Zeiten erinnern soll.

Cuphead begann 2017 als extrem stilprägnantes Actionspiel mit handgezeichnetem 1930er-Cartoon-Look und wurde schnell zu einem modernen Indie-Klassiker. Mighty Cuphead Adventure wirkt dagegen eher wie ein liebevoller Retro-Ableger.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: Noch nicht vollständig bestätigt

Alien: Isolation 2

Der Xenomorph ist zurück, und allein diese Info dürfte schon reichen, um Horror-Fans nervös auf ihren Motion Tracker starren zu lassen. Alien: Isolation 2 ist die Fortsetzung des Survival-Horror-Hits von 2014, der bis heute für seine beklemmende Atmosphäre und seine gnadenlose Alien-KI gefeiert wird.

Im neuen Teil soll es auf eine Koloniewelt gehen. Der Fokus bleibt offenbar auf Schleichen, Überleben und dieser speziellen Art von Panik, bei der jeder Lüftungsschacht plötzlich verdächtig klingt.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam

Steam: https://store.steampowered.com/app/4665290/Alien_Isolation_2/

Gen Atlas

Mit Gen Atlas meldet sich Fumito Ueda zurück, der kreative Kopf hinter Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Allein deshalb dürfte das Spiel für viele schon spannend sein. Diesmal geht es allerdings stärker in Richtung Sci-Fi, Shooter und große Kaiju-Kämpfe.

Viel ist noch nicht bekannt, aber der Name Ueda steht traditionell für melancholische Welten, riesige Wesen und eine sehr besondere Stimmung. Gen Atlas könnte also einer der ungewöhnlicheren Titel aus der Show werden.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: PS5, Xbox Series X|S und PC via Epic Games Store. Steam-Version bisher nicht bestätigt.

Epic: https://store.epicgames.com/p/gen-atlas-ff6272

Blood Message

Blood Message ist ein neues Third-Person-Actionspiel von NetEase und 24 Entertainment. Das Spiel ist in einer feudalen Zeit angesiedelt und setzt auf cineastische Action, historische Kulissen und Nahkämpfe.

Da es sich um eine neue Marke handelt, sind viele Details noch offen. Der erste Trailer stellte vor allem Ton, Setting und Stimmung vor.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: PS5, Xbox Series X|S und PC

Stranger Than Heaven

Ryu Ga Gotoku Studio, bekannt durch Yakuza beziehungsweise Like a Dragon, zeigte einen neuen Trailer zu Stranger Than Heaven. Das Spiel erzählt eine über mehrere Jahrzehnte reichende Geschichte und setzt wieder stark auf Drama, Charaktere und dichte Atmosphäre.

Die Reihe ist keine direkte Fortsetzung von Yakuza, trägt aber klar die Handschrift des Studios: große Emotionen, harte Konflikte und ein sehr eigener Mix aus Ernsthaftigkeit und Exzentrik.

Release: 15. Januar 2027

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud Gaming und PC via Steam. Außerdem ab Launch im Xbox Game Pass.

Steam: https://store.steampowered.com/app/4260840/STRANGER_THAN_HEAVEN/

Haex

Haex ist das Debütspiel des schwedischen Studios Dead Astronauts. Das Spiel wird als prozedurales First-Person-Abenteuer beschrieben, in dem ein Forschungsteam eine übernatürliche Welt voller Artefakte, Monster und merkwürdiger Phänomene erkundet.

Klingt also nach einer Mischung aus Mystery, Survival und Expedition in eine Welt, in der man wahrscheinlich besser nicht alles anfassen sollte.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: PC, weitere Plattformen offen

Steam: https://store.steampowered.com/app/3524720/HAEX/

Dead by Daylight

Behaviour Interactive zeigte einen Trailer zum 10-jährigen Jubiläum von Dead by Daylight. Das asymmetrische Horror-Spiel erschien ursprünglich 2016 und gehört inzwischen zu den langlebigsten Multiplayer-Horror-Titeln überhaupt.

Konkrete neue Inhalte wurden im Trailer noch nicht vollständig erklärt. Mehr Details sollen rund um den 14. Juni folgen.

Release: Weitere Infos am 14. Juni 2026

Plattformen: Dead by Daylight ist bereits auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar

Steam: https://store.steampowered.com/app/381210/Dead_by_Daylight/

Mortal Shell 2

Mortal Shell 2 meldete sich mit neuem Gameplay zurück. Der erste Teil erschien 2020 und positionierte sich als düsteres Soulslike mit eigener Identität, bei dem Spieler verschiedene „Shells“ übernehmen und deren Fähigkeiten nutzen konnten.

Der zweite Teil soll das Konzept größer, härter und offenbar noch brutaler weiterführen. Passend dazu wurde eine offene Beta angekündigt.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Steam: https://store.steampowered.com/app/2584270/Mortal_Shell_II/

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Edward Kenway sticht wieder in See. Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist die Rückkehr von Assassin’s Creed IV: Black Flag, einem der beliebtesten Teile der Reihe. Das Original erschien 2013 und wurde vor allem für seine Piratenfantasie, Seeschlachten und Karibik-Atmosphäre gefeiert.

Resynced soll den Klassiker modernisieren und erneut in ein großes Piratenabenteuer verwandeln. Für viele dürfte das eines der nostalgischsten Highlights der Show sein.

Release: 9. Juli 2026

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store

Steam: https://store.steampowered.com/app/3751950/Assassins_Creed_Black_Flag_Resynced/

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin bekommt eine der düstersten TMNT-Geschichten eine Videospielumsetzung. Vorlage ist die gleichnamige Comic-Reihe, in der nur noch einer der Turtles übrig ist.

Besonders spannend: Paramount Game Studios arbeitet mit PlatinumGames zusammen. Das Studio ist für schnelle, stylische Action bekannt, etwa durch Bayonetta und NieR: Automata.

Release: Noch nicht bekannt

Plattformen: Noch nicht vollständig bestätigt