Gears of War: E-Day auf PS5? Versehentlich veröffentlichter Trailer sorgt für Diskussionen

Ein peinlicher Fehler von Microsoft hat am Wochenende für reichlich Gesprächsstoff in der Gaming-Community gesorgt. Kurzzeitig wurde ein Video veröffentlicht, das am Ende des Trailers zu Gears of War: E-Day ein PlayStation-5-Logo zeigte. Obwohl das Video schnell wieder entfernt wurde, verbreiteten sich entsprechende Mitschnitte rasend schnell im Internet. Die Folge waren zahlreiche Spekulationen darüber, ob eine PS5-Version des Shooters möglicherweise kurzfristig gestrichen wurde.

Trailer mit PS5-Logo taucht versehentlich auf

Der Vorfall wurde von aufmerksamen Nutzern entdeckt, bevor das betreffende Video wieder offline genommen wurde. Das Material zeigte eindeutig ein PlayStation-5-Logo im Abspann des Trailers, was viele Fans als Bestätigung für eine geplante Veröffentlichung auf Sonys Konsole werteten. Die Diskussion gewann zusätzlich an Fahrt, da bereits zuvor Hinweise auf eine mögliche PS5-Version aufgetaucht waren. Unter anderem soll das Spiel bereits bei PEGI für PlayStation 5 eingestuft worden sein. Zudem kursierten Berichte über entsprechende Einträge in Händlerdatenbanken. Für viele Beobachter wirkte es daher so, als wäre eine Ankündigung lediglich eine Frage der Zeit gewesen.

Xbox widerspricht Gerüchten über eine kurzfristige Absage

Nach den aufkommenden Spekulationen meldete sich Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg persönlich zu Wort. Er widersprach der Behauptung, die PS5-Version sei in letzter Minute gestrichen worden. Laut Greenberg sei die Information lediglich einem sehr kleinen internen Personenkreis bekannt gewesen. Ziel sei es gewesen, entsprechende Neuigkeiten zuerst direkt mit den Fans während des Xbox Showcase zu teilen. Mit dieser Aussage versucht Microsoft, die Gerüchte über eine spontane Kursänderung zu entkräften. Dennoch bleiben viele Fragen offen, da der Trailer, die Altersfreigabe und weitere Hinweise auf eine PlayStation-Version hindeuten.

Der Vorfall fällt in eine Zeit, in der Microsoft seine Exklusivstrategie zunehmend aufweicht. Bereits zahlreiche ehemalige Xbox-Exklusivtitel wurden in den vergangenen Jahren für PlayStation veröffentlicht. Entsprechend überrascht es viele Spieler nicht mehr, dass auch eine Reihe wie Gears of War: E-Day früher oder später auf anderen Plattformen erscheinen könnte. Gleichzeitig sorgten Aussagen von Xbox-Verantwortlichen rund um den Showcase für zusätzliche Verwirrung. Klare Antworten zur langfristigen Exklusivstrategie blieben weitgehend aus, was die Spekulationen weiter anheizte.

Kommt Gears of War doch noch auf die PS5?

Offiziell wurde eine PlayStation-5-Version von Gears of War: E-Day bislang weder bestätigt noch angekündigt. Die versehentliche Veröffentlichung des Trailers zeigt jedoch, dass entsprechende Vorbereitungen zumindest zeitweise existiert haben müssen. Ob die PS5-Fassung lediglich zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt wird oder tatsächlich andere Pläne verfolgt werden, bleibt vorerst offen. Sicher ist nur, dass der versehentliche Upload für deutlich mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat, als Microsoft vermutlich lieb gewesen wäre. Für Fans der Reihe dürfte die Geschichte damit noch lange nicht beendet sein. Gerade angesichts von Microsofts aktueller Multiplattform-Strategie erscheint eine zukünftige Veröffentlichung auf PlayStation weiterhin alles andere als ausgeschlossen.