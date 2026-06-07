Gears of War E-Day erscheint im Oktober und nur für Xbox

Microsoft hat die diesjährige Xbox Games Showcase mit einem ausführlichen Gameplay-Auftritt von Gears of War E-Day eröffnet. Dabei wurde nicht nur frisches Gameplay gezeigt, sondern auch endlich der Veröffentlichungstermin bestätigt: Das neue Action-Spektakel erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Zudem wurde bestätigt, dass der Titel als Xbox-Konsolenexklusivspiel erscheint und direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

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Die Rückkehr zum Anfang des Krieges

Gears of War: E-Day erzählt die Ereignisse des sogenannten Emergence Day, jenes schicksalhaften Tages, an dem die Locust-Horde erstmals aus dem Untergrund auftauchte und den Krieg gegen die Menschheit begann. Im Mittelpunkt stehen erneut die Serienikonen Marcus Fenix und Dominic Santiago, die sich den ersten Angriffswellen der Locust stellen müssen. Die gezeigte Demo präsentiert zahlreiche klassische Elemente der Reihe, erweitert diese jedoch um neue Bewegungs- und Kampfmöglichkeiten.

Marcus kann nun über hohe Deckungen klettern, zwischen Plattformen springen und Gegner mit neuen, besonders brutalen Finishern ausschalten. Gleichzeitig bleibt das bekannte Deckungssystem das Herzstück der Kämpfe. Die Locust brechen während der Demo durch sogenannte E-Holes aus dem Boden hervor und verwüsten ganze Straßenzüge, während Zivilisten verzweifelt um ihr Überleben kämpfen.

Moderne Technik trifft auf klassische Gears-Atmosphäre

Optisch hinterlässt die Präsentation einen beeindruckenden Eindruck. Zerstörbare Umgebungen, detaillierte Charaktermodelle und die düstere Kriegsatmosphäre erinnern an die besten Momente der Reihe, wirken jedoch deutlich moderner als je zuvor. Besonders die Darstellung der ersten Invasion der Locust soll einen emotionaleren und persönlicheren Blick auf die Anfänge des Konflikts ermöglichen. Wie Microsoft bestätigte, wird Gears of War: E-Day direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein. Spieler können somit bereits ab dem ersten Tag ohne zusätzliche Kosten in den neuen Ableger der beliebten Shooter-Reihe eintauchen.

Release am 6. Oktober

Gears of War: E-Day erscheint am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC. Mit seiner Rückkehr zu den Ursprüngen der Serie könnte der Titel sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler ansprechen und zählt schon jetzt zu den größten Xbox-Veröffentlichungen des Jahres.