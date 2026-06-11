Die HOLY WM Hydrations im Test

Der Sommer 2026 steht im Zeichen der Fußball-WM. Da lässt sich HOLY natürlich nicht lange bitten, passende Getränke bereitzustellen. Daher sind nun ab sofort drei neue HOLY-Hydations im vielfältigen Sortiment. Wir haben uns angeschaut, ob man damit die komplette Halbzeit cool bleibt, oder war das was anderes?

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HOLY Hydration Blueberry

HOLY Hydration Blueberry überzeugt mit einem angenehm ausgewogenen Geschmack. Die Sorte ist nicht zu süß und sorgt dadurch für eine perfekte Erfrischung, auch wenn es in die Verlängerung geht. Optisch macht das Getränk ebenfalls einiges her und der leckere Blaubeergeschmack ist so lecker wie ein No-Look-Pass perfekt in den Lauf.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io

HOLY Hydration Apricot

HOLY Hydration Apricot bietet eine gelungene Balance zwischen Süße und Säure, also genau wie die richtige Dosierung aus kurzen und langen Bällen im Spielaufbau. Die Aprikosennote ist angenehm fruchtig, ohne dabei zu süß oder zu sauer zu wirken. Dadurch entsteht ein harmonischer Geschmack, da muss man echt aufpassen, dass man auf dem Platz nicht zu brasilianisch wird.

HOLY Hydration Green Apple

HOLY Hydration Green Apple richtet sich vor allem an alle, die einen fruchtig-frischen Geschmack bevorzugen. Die Sorte ist angenehm mild, wodurch der Apfelgeschmack besonders ausgewogen zur Geltung kommt. Eiskalt, wie Harry Kane, einfach die beste Entscheidung, die man treffen kann.

Schon gewusst?

Zur WM gibt’s beim Kauf vom Starter Set Deluxe einen gratis Thermo Shaker im Deutschland-Design dazu.

Fazit

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Wenn wir die HOLY WM Hydrations mit Traumtoren im Fußball beschreiben sollten, dann wären sie der 150 km/h Strahl, der volley nach einer Ecke vom 16er in den Winkel einschlägt. Das Gute: die Hydrations hast du öfter als einmal im Leben.

Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne auf unserem G2G Community-Discord.

Und jetzt: Zum Wohl!