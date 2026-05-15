The Talos Principle 3 angekündigt

Mit The Talos Principle 3 endet die Puzzle-Saga aus dem Hause Devolver Digital und Croteam. Mit einem großen Knall endet die Trilogie und schickt uns diesmal hinaus in die Anomalie, wo physikalische Gesetze keine Rolle spielen.

Ein offizielles Statement gibt es zwar noch nicht, aber ein Blick auf die Steam-Seite von The Talos Principle 3 zeigt es: Der dritte Teil des philosophischen FPS-Puzzlers wird der letzte Teil sein. Einen offiziellen Termin für die Veröffentlichung gibt es noch nicht, es heißt lediglich „Coming soon“. Ziemlich sicher hingegen dürften erneute Puzzles bestehend aus Laserstrahlen, Robotern und weiteren Elementen sein. Und natürlich die großen Fragen der Zeit, die sich um Existenz und Bewusstsein drehen – ob es hier nun eine finale Antwort seitens der Entwickler gibt?

Die Spielwelt der Anomalie stellt dabei geltende, physikalische Gesetze unserer Erde oft auf den Kopf. Erneut werdet ihr also auf euer logisches Verständnis geprüft und müsst beim Gehirn-Jogging Höchstleistung erbringen. Die bekannten Mechaniken sollen mit knackigen und komplexen Rätseln kombiniert werden, um einen würdigen Abschluss von The Talos Principle zu erzielen.

The Talos Principle 3 ist zunächst für PC und Playstation 5 angekündigt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

→ Weitere News