So spielt man die bekanntesten Pokémon-Challenges

Der Ablauf von Pokémon-Spielen wirkt auf den ersten Blick ziemlich klar. Man startet mit einem Starter-Pokémon, kämpft sich von Arena zu Arena und wird am Ende Champion. Da das nach mehrfachen Durchläufen etwas monoton werden kann, hat die Taschenmonster-Community über die Jahre unzählige Pokémon Challenges erfunden, um die Spiele deutlich schwerer, chaotischer oder einfach lustiger zu machen. Manche dieser Herausforderungen sind mittlerweile weltbekannt, andere komplett verrückt. Daher wird es Zeit, die bekanntesten Pokémon-Challenges aufzulisten und deren Spielweise zu erklären.

Nuzlocke Challenge – der Klassiker

Die Nuzlocke ist praktisch der Klassiker unter allen Pokémon-Challenges. Die Regeln sind simpel, aber brutal.

Wenn ein Pokémon kampfunfähig wird, gilt es als tot. Das bedeutet, man muss es entweder freilassen oder dauerhaft in eine Box legen und darf es nie wieder benutzen. Auf jeder Route darf man nur das allererste wilde Pokémon fangen, dem man begegnet. Verpasst man es oder besiegt es aus Versehen, gibt es auf dieser Route keine zweite Chance. Die dritte Standardregel ist, dass alle Pokémon Spitznamen bekommen müssen, damit man eine stärkere Bindung zu ihnen aufbaut.Genau das macht die Challenge so hart, denn wenn ein Pokémon stirbt, verliert man nicht einfach nur ein Teammitglied, sondern oft einen echten Lieblingscharakter.

Darauf aufbauend gibt es die Hardcore Nuzlocke. Das ist quasi die Version für absolute Masochisten. Hier gelten zusätzlich weitere Regeln. Man darf keine Heilitems im Kampf benutzen, der Kampfstil wird auf „Set“ gestellt, damit man nach einem besiegten Gegner nicht kostenlos wechseln darf, und man darf nicht über das Level des nächsten Arenaleiters hinaus trainieren. Dadurch wird plötzlich jeder Kampf gefährlich. Selbst einfache Trainer können das komplette Team zerstören, wenn man unvorsichtig wird.

Monotype Challenge – eine der schwereren Pokémon-Challenges

Hier darf man nur Pokémon eines einzigen Typs benutzen. Zum Beispiel nur Feuer-Pokémon, nur Wasser-Pokémon oder sogar nur Käfer-Pokémon. Klingt zuerst vielleicht gar nicht so schwer, aber spätestens wenn eine Arena auftaucht, die den eigenen Typ komplett kontert, wird es richtig problematisch. Besonders schwierig sind Typen wie Eis oder Käfer, weil diese oft viele Schwächen haben und die Auswahl an guten Pokémon begrenzt ist.

Solo Run Challenge

Der Name erklärt eigentlich schon alles. Man spielt das gesamte Spiel mit nur einem einzigen Pokémon durch. Das kann ein Starter sein, aber manche Spieler wählen absichtlich extrem schwache Pokémon wie Magikarp oder Ditto. Das Problem dabei ist natürlich, dass viele Kämpfe eigentlich auf ein ganzes Team ausgelegt sind. Man muss also oft kreativ spielen, viel vorbereiten oder einfach brutal overleveln.

Unevolved Challenge

Hier darf sich kein einziges Pokémon entwickeln. Das bedeutet, man bleibt beispielsweise mit Glumanda statt Glurak oder mit Schiggy statt Turtok im Endgame. Viele Pokémon verlieren dadurch enorme Werte und werden deutlich schwächer, was die späteren Kämpfe viel schwieriger macht.

Disclaimer: Game2Gether unterstützt und promotet keine Rom Hacks. Wir empfehlen Spiele im original zu kaufen und auf den vorhergesehenen Plattformen zu spielen. Die Randomizer Challenges haben wir aufgrund der Vollständigkeit dieses Artikels dennoch aufgelistet.

Randomizer Challenge

Jetzt kommen wir zu den eher chaotischen Challenges. Eine davon ist die Randomizer Challenge. Dafür benutzt man meistens Emulatoren oder spezielle Programme. Das Spiel wird komplett zufällig verändert. Wilde Pokémon sind random, Trainer haben zufällige Teams, Attacken können komplett durcheinander sein und manchmal sogar die Typen oder Fähigkeiten der Pokémon. Dadurch kann man plötzlich im ersten Gras einem legendären Pokémon begegnen oder der erste Trainer hat ein Arceus auf Level fünf. Das sorgt für komplett unvorhersehbare Runs.

Randomizer Nuzlocke

Besonders beliebt ist die Randomizer Nuzlocke, also die Kombination aus Randomizer und Nuzlocke. Genau hier entstehen oft die lustigsten und gleichzeitig tragischsten Momente. Man freut sich über ein starkes legendäres Pokémon und verliert es zehn Minuten später durch eine zufällige Explosion.

Wonderlocke – eine der wildesten Pokémon-Challenges

Diese Challenge funktioniert vor allem in neueren Pokémon-Spielen mit Onlinefunktionen. Jedes Pokémon, das man fängt, muss sofort per Wundertausch/Zaubertausch getauscht werden. Das bedeutet, man weiß nie, was man bekommt. Vielleicht erhält man ein extrem starkes Pokémon oder eben ein Level-3-Raupy. Dadurch hängt unglaublich viel vom Glück ab.

Professor Oak Challenge

das ist wahrscheinlich eine der grindlastigsten Challenges überhaupt. Die Regel lautet: Vor jeder Arena muss man jedes verfügbare Pokémon fangen und vollständig entwickeln, soweit es möglich ist. Das bedeutet oft stundenlanges Training gegen wilde Pokémon, nur um bestimmte Entwicklungen zu erreichen. Manche Spieler verbringen allein vor der ersten Arena bereits dutzende Stunden.

No Items Challenge

Jetzt kommen wir zu den Challenges, die eher auf Kampfregeln basieren. Eine davon ist die No Items Challenge. Hier darf man im Kampf keinerlei Items benutzen. Keine Tränke, keine Beleber, keine Statusheilung. Dadurch werden Kämpfe deutlich gefährlicher, weil Fehler nicht einfach mit Heilung ausgeglichen werden können.

Set Mode Challenge

Eine sehr einfache, aber effektive Zusatzregel ist die Set Mode Challenge. Normalerweise fragt Pokémon nach jedem besiegten Gegner, ob man wechseln möchte. Im Set-Modus entfällt diese Möglichkeit. Dadurch spielt sich Pokémon plötzlich eher wie ein echter Wettkampf gegen andere Spieler.

Shiny Challenge oder Shinylocke – diese Pokémon-Challenges lassen dich verzweifeln

Hier darf man nur Shiny-Pokémon benutzen. Das Problem ist natürlich, dass Shinys extrem selten sind. Manche Spieler verbringen Stunden oder sogar Tage damit, nur ein einziges Pokémon zu suchen. In einer Hardcore-Version kombiniert man das dann auch noch mit einer Nuzlocke, wodurch jedes verlorene Shiny richtig schmerzhaft wird.

Metronome Only Challenge

Eine komplett verrückte Challenge ist die Metronome Only Challenge. Dabei dürfen Pokémon ausschließlich die Attacke Metronom benutzen. Und Metronom wählt zufällig irgendeine Attacke im gesamten Spiel aus. Das bedeutet, jeder Kampf ist absolutes Chaos. Man kann in einem Moment eine harmlose Statusattacke bekommen und im nächsten Moment versehentlich eine Selbstzerstörung auslösen.

Trashlocke – eine der wohl unbeliebtesten Pokémon-Challenges

Hier darf man nur schlechte oder unbeliebte Pokémon verwenden. Also Pokémon, die normalerweise niemand freiwillig spielen würde. Die Schwierigkeit entsteht dabei nicht durch spezielle Regeln, sondern einfach dadurch, dass das Team objektiv schwach ist.

Little Cup Challenge

Hier werden ausschließlich Pokémon benutzt, die sich noch entwickeln könnten und sich aktuell auf ihrer ersten Entwicklungsstufe befinden. Dadurch spielt man das ganze Spiel praktisch mit Baby- oder Basisformen.

Speedrun-Challenges

Auch Speedrun-Challenges sind extrem beliebt. Ziel ist hier, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Manche Spieler versuchen sogar sogenannte Minimum Battles Runs. Dabei kämpft man nur gegen Trainer oder wilde Pokémon, wenn es absolut notwendig ist. Das erfordert oft sehr genaue Planung und tiefes Wissen über das Spiel.

Ironmon Challenge – eine der härtesten Pokémon-Challenges

Eine der härtesten Challenges überhaupt ist die Ironmon Challenge. Diese basiert auf Roguelike-Spielen. Man startet meistens mit einem zufälligen Pokémon und hat extrem begrenzte Ressourcen. Wenn man verliert, ist der gesamte Run vorbei und man muss komplett neu anfangen. Viele Spieler betrachten Ironmon mittlerweile als die ultimative Pokémon-Challenge.

SoulLink

Dann gibt es noch Koop-Challenges wie die SoulLink. Diese spielt man mit einer zweiten Person. Pokémon werden miteinander verbunden. Stirbt das Pokémon eines Spielers, stirbt automatisch auch das verbundene Pokémon des anderen Spielers. Dadurch entstehen unglaublich stressige Situationen, weil Fehler nicht nur einen selbst betreffen, sondern auch den Partner.

CageLocke

Eine andere Multiplayer-Variante ist die CageLocke. Dabei spielen zwei Personen parallel gegeneinander. Nach bestimmten Arenen kämpfen die Teams gegeneinander, und der Gewinner erhält Vorteile für den weiteren Run. Dadurch wird die Challenge gleichzeitig kompetitiv und strategisch.

Meme-Challenges

Manche Spieler benutzen nur Pokémon mit bestimmten Farben. Andere spielen nur mit Pokémon, deren Namen mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Wieder andere lassen Würfel entscheiden, welches Pokémon geopfert wird oder welche Attacken erlaubt sind. Es gibt sogar sogenannte SleepLockes, bei denen man das komplette Spiel in einem einzigen Livestream ohne Schlaf durchspielen muss.

Was macht Pokémon-Challenges eigentlich so faszinierend?

Obwohl die Spiele immer gleich aufgebaut sind, kann man sie durch eigene Regeln komplett verändern. Manche Pokémon-Challenges machen das Spiel schwerer, andere lustiger, chaotischer oder einfach komplett unvorhersehbar. Genau deshalb gibt es bis heute so viele kreative Varianten, und die Community denkt sich ständig neue aus.

Wenn dich dieser Artikel nun inspiriert hat, deine eigene Challenge zu erfinden, teile sie gerne mit unserer Community auf Discord. Vielleicht werden wir sie ja sogar eines Tages in unseren Streams spielen.

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