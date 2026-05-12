Game2Gether ist da wo du bist, doch wir brauchen Hilfe

Game2Gether ist dein Gaming-Magazin seit 2010. Doch längst servieren wir dir nicht nur auf der Website besten Gaming-Content, sondern auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Denn Gaming war schon immer mehr als nur Spielen. Für uns ist es gemeinsamer Austausch, Begeisterung, Mitfiebern, gegenseitige Unterstützung und so viel mehr.

Aber mal Real Talk: Für unser Magazin arbeitet niemand hauptberuflich. Es lebt von einigen wenigen, die ihre Zeit und ihr Herzblut hineinstecken. Und manchmal fehlt es uns schlicht an helfenden Händen, um noch mehr Projekte starten zu können. Wenn du dir beim Lesen dieses Artikels denkst: „Hey, das hört sich eigentlich echt cool an, da will ich mitmachen“, zögere nicht und kontaktiere uns jederzeit.

Ob du lieber durch kurze Videos scrollst, dir News direkt in den Feed holen willst, live bei Streams dabei bist oder einfach Lust auf Gaming-Talk mit anderen hast: Game2Gether ist dort, wo Gaming-Community lebt und wo du dich am liebsten aufhältst. Es folgt ein Überblick, wo du uns finden kannst und was wir dort so machen.

Instagram & TikTok: News und Live-Gaming-Momente für den Feed

Auf Instagram und TikTok findest du bei uns kompakte Gaming-Inhalte für zwischendurch.

Jeden Tag bereiten wir kleine Highlights aus der Gaming-Welt auf, die man beim Scrollen nicht mehr missen möchte.

Mal thematisieren wir kurze News, mal Spieletests – gerne auch von deutschen Indie-Studios –, mal behandeln wir Leaks, die durchgesickert sind. Nicht immer hat man Zeit, sich sofort durch einen kompletten Artikel zu lesen. Manchmal reicht auch ein guter Überblick im Feed, der direkt Lust macht, mehr zu erfahren.

Hand aufs Herz: Unsere Videos sind auf Instagram und TikTok 1:1 identisch. An der Stelle fehlt es uns einfach an Creatorinnen und Creatorn, die ansprechende Videos produzieren können – also melde dich gerne bei uns!

Jedoch gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen zwei Plattformen: unsere Livestreams auf TikTok. Yona und ich unterhalten dich dort jeden Tag. Von Retro-Games bis zu neuen Releases ist alles geboten. Dort findet regelmäßig die Game2Gether-Community zusammen. Wann wir live sind, erfährst du auf unserem Game2Gether-Community-Server, auf den wir unten noch zu sprechen kommen.

Game2Gether auf Instagram

Game2Gether auf TikTok

#gameleaks #wizardingworld ♬ Originalton – game2gether @game2gether.de Es gibt neue Leaks zu Hogwarts Legacy 2 🚨 Online-Multiplayer, Lobbys & PvP könnten kommen, Teil 2 könnte alles auf den Kopf stellen, was wir vom Vorgänger kennen. Denkt dran, es handelt es sich hierbei um keine bestätigten Informieren, sondern Leaks. Aber würde das deinen Vorstellungen zu Hogwarts Legacy 2 entsprechen? Schreibe es uns in die Kommentare! ✍️⬇️🎮 #hogwartslegacy

YouTube: Reviews, Stream-Relives und Shorts

Sind wir ehrlich: YouTube ist unsere größte Baustelle. Hier ist Platz für Inhalte, die mehr Raum brauchen als ein kurzer Post oder ein schneller Clip – doch den Content muss auch jemand machen. Stellenweise haben wir das auch gut hinbekommen. Doch bisher hat es niemand lange durchgehalten.

Da Game2Gether weit mehr als nur Videospiele behandelt, haben wir dort schon einiges ausprobiert. Viele Hardware-Videos kamen super an, doch siehe oben.

Derzeit posten wir dort Relives aus unseren Streams. Das ist cool, doch wir würden diese am liebsten auf einen Zweitkanal verlagern.

Wenn du dich also in der Lage siehst, Gaming-Content für YouTube zu erstellen, schreib mir unbedingt.

Merke: Hier kann Game2Gether noch einmal anders stattfinden – etwas ausführlicher, etwas persönlicher und mit mehr Platz für das, was Gaming ausmacht. Nicht nur die schnelle Meldung, sondern das Gefühl dahinter.

Game2Gether auf YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Twitch: Live dabei statt nur daneben

Twitch ist unser jüngstes Baby. Hier sind Sascha und ich für dich im Stream und stellen uns in den Games etwas blöd an. Wir lieben es, auf Twitch mit und für euch zu zocken, und haben uns auch hier vorgenommen, jeden Tag am Start zu sein. Doch wenn Yona nicht kann, muss ich bei TikTok einspringen, und Sascha hat natürlich auch einen normalen Job.

Du weißt, was jetzt kommt: Wenn du Bock hast, für uns auf Twitch zu streamen, schreib mir.

Hier geht es nicht um perfekte Hochglanzunterhaltung. Es geht um Nähe, gemeinsame Erlebnisse und darum, Gaming nicht allein im stillen Kämmerchen stattfinden zu lassen. Wenn man zusammen spielt, schaut oder reagiert, fühlt sich Gaming einfach noch mal anders an.

Game2Gether auf Twitch

Discord: Das Epizentrum

Hier kommt alles zusammen. Angefangen bei allen Artikeln der Website über alle YouTube-Videos bis hin zu jedem einzelnen Gamie (Game2Gether-Community-Mitglied) – hier kann man sogar den Chef bei Helldivers 2 zocken antreffen.

Wer Gaming nicht nur konsumieren, sondern wirklich mit anderen darüber sprechen möchte, ist auf unserem Discord genau richtig. Hier geht es um Austausch, Diskussionen, gemeinsame Interessen und alles, was zwischen News, Releases, Lieblingsspielen und Community-Momenten passiert. Vor allem geht es hier aber um die Gemeinschaft. Hier treffen sich Jung und Alt, fernab von jeglichem Hate und allem, was sonst noch Negatives durchs Netz wabert. Und alle Anime- und Manga-Fans kommen hier übrigens auch voll auf ihre Kosten.

Discord soll ein Ort sein, an dem man unkompliziert miteinander ins Gespräch kommt – egal ob im Chat oder im Voice. Über aktuelle Spiele, kommende Releases, persönliche Highlights, kleine Enttäuschungen, große Hypes oder einfach die Frage, was man als Nächstes zocken soll.

Gerade das macht Gaming-Community so schön: Man muss sich nicht kennen, um sofort über ein Spiel reden zu können, das beide gerade beschäftigt. Vielleicht findet man neue Mitspieler, vielleicht entdeckt man ein Spiel, das vorher komplett am eigenen Radar vorbeigegangen ist, oder vielleicht bleibt man einfach wegen der Menschen.

Worauf wartest du? Werde auch du ein Gamie!

Website: Das Herzstück von Game2Gether

Natürlich bleibt unsere Website das Herzstück von Game2Gether. Hier findest du unsere News, Reviews, Guides, Specials und alles, was mehr Platz braucht als ein Social-Media-Post.

Während Social Media schnell, direkt und manchmal auch ziemlich chaotisch ist, sammeln sich auf der Website die ausführlicheren Inhalte. Hier kannst du eine News in Ruhe lesen, dich tiefer in ein Thema einarbeiten oder dir eine Meinung zu einem Spiel holen, bevor du selbst reinschaust.

Die Website ist damit der Ort, an dem alles zusammenläuft. Social Media bringt dich schnell auf den neuesten Stand, Game2Gether.de liefert den Kontext und die Einordnung.

Und wenn du selbst mitmachen willst?

Neben all den Kanälen geht es bei Game2Gether am Ende vor allem um Menschen, die Gaming lieben. Um Leute, die sich über ein gutes Video freuen, bei spannenden News sofort mitreden wollen, eigene Ideen haben oder einfach Lust darauf haben, Teil von etwas zu sein.

Wenn du also nicht nur zuschauen, sondern selbst mitgestalten möchtest, freuen wir uns natürlich über neue Gesichter. Ob du gerne Posts gestaltest, Reels schneidest, Texte schreibst, Trends erkennst, auf Twitch streamst, Discord betreust oder Community-Management spannend findest: Bei uns gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen.

Dabei musst du nicht alles können und auch nicht perfekt sein. Viel wichtiger ist, dass du Lust hast, Gaming-Content zu erstellen, lernbereit bist und langfristig mit uns Ziele verfolgen möchtest. Bei Game2Gether kann man dazulernen, gemeinsam wachsen und seine Skills aufs nächste Level bringen. Du kannst praktische Erfahrung sammeln, eigene Ideen ausprobieren, veröffentlichte Inhalte mitgestalten und Teil eines Teams werden, das Gaming nicht nur konsumiert, sondern seit 2010 gemeinsam sichtbar macht.

Wenn du dich bei Game2Gether einbringen möchtest, melde dich gerne bei mir!

Folge uns, schreibe mit, sei dabei

Egal ob Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Discord oder unsere Website: Game2Gether soll nicht nur ein Ort für Gaming-News sein, sondern ein Treffpunkt für Menschen, die Gaming genauso feiern wie wir.

Schau vorbei, folge uns auf deinen Lieblingskanälen, schreibe mit und schau rein. Vielleicht bist du erst nur Leser, Zuschauer oder Teil der Community. Und vielleicht bist du irgendwann nicht nur dabei, sondern mittendrin.

Vielen Dank an Jessi, für die Mitarbeit an diesem Artikel.